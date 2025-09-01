松村沙友理と白洲迅がW主演を務めるLeminoオリジナルドラマ『今日もふたり、スキップで』が、10月4日24時40分よりLeminoにて独占配信される。

本作は、X（旧Twitter）で話題を集めたものすごい愛によるエッセイ『今日もふたり、スキップで～結婚って“なんかいい”』（大和書房刊）を原案に、平凡な毎日に潜む“なんかいい”瞬間をすくい取った“共感型夫婦ストーリー”。同エッセイにはくるりの岸田繁から推薦コメントが提供され、また夫婦仲の良さで知られるアルコ＆ピース平子祐希からも、“今推したい書籍”としてテレビ番組で紹介された。

一緒にストレッチしたり、お気に入りのトレーナーを取り合ったり、二人で夜道を散歩したり--そんな平凡だけど幸せな夫婦生活をユーモアたっぷりに描き、観る者に「結婚って“なんかいい”」「こういうこと“あるある“」と思わせるような30分×全10話のオリジナルドラマだ。 結婚して3年。ドラッグストアで働く妻（松村沙友理）と、WEBエンジニアとして働く夫（白洲迅）の日常は、今日もサイコーにハッピー。着心地が良すぎるロックマンのトレーナーの取り合い、寝相の悪い妻と一緒に寝るために最高のマットレスを探し求める夫、妻のことが大好きすぎる義理の両親からの大歓迎、アイスを食べながら深夜の街をあてもなく散歩する時間。うまくいく日もいかない日も、愛する人との暮らしの中でふいに生まれる「なんかいい」瞬間を大切に生きる夫婦の物語。

主題歌「ワンダリング」はくるりが本作のために提供。監督を『直ちゃんは小学三年生』（テレ東系）の近藤啓介と『うちの会社の小さい先輩の話』（BS松竹東急）の小村昌士が務め、脚本を近藤と『私たちが恋する理由』（テレビ朝日系）の藤平久子が手がけた。

なお、第1話と第2話をまとめた特別版が、10月4日23時40分より東海テレビ・フジテレビ系全国ネット（土ドラ枠）にて地上波放送される。

コメント松村沙友理（妻役）

妻役の松村沙友理です！この作品は観れば観るほど沼ってしまう不思議な魅力があります。日常の些細な出来事がとても丁寧に、そしてユーモラスに描かれていて、特別なことがなくても小さなことが幸せなんだなぁと気付かせてくれる作品です♡私自身も現場でたくさんの「なんかいい」を感じました。撮影現場は作品の様なふわふわほわほわとした温かい雰囲気でとても楽しく撮影しました。ぜひ、みなさんにも『今日もふたり、スキップで』の沼にハマってもらいたいです。

白洲迅（夫役）

「こんな作品をやってみたかった」。原作、そして脚本を読ませていただいて、まず思った感想です。大きな出来事は何も起こりません。でも、それが良い。読みながら、ひとりでクスクスしてしまう。大笑いではない、くすくす。そして役名が「夫」というのも初体験で、作中に僕ら夫婦の名前は出てきません。こんな夫婦が皆さんの近所に住んでいるかもしれません。心が緩むような、言葉にはできないけど「なんか良い」を楽しんでいただけたら嬉しいです。

ものすごい愛（原作者）

結婚して、もうすぐまる8年になります。5年前に書いたわたしたち夫婦の何気ない日常が、まさかドラマになるとは……！ ドラマ化のお話を頂いた頃にちょうど妊娠がわかり、いつの間にか「今日もふたり、スキップで」は「今日もさんにん、スキップで」になって、わたしのものすごい愛の矛先は2つに増えました。あの頃と生活は様変わりしましたが、画面の中で暮らすわたしたちを観て、かつての幸せの延長線上に今の幸せがあるのだと噛み締めたいと思います。変わらないことと言えば、毎日がとびっきり楽しいこと、わたしたち夫婦が相変わらず仲良しだということ、何気ない日々が愛おしいこと。ドラマを観たみなさんが、それぞれの生活の中にある愛おしさを再発見するきっかけになればうれしいです。（文＝リアルサウンド編集部）