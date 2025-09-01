BTS¥¸¥ß¥ó¡¢½÷Í¥¥½¥ó¡¦¥À¥¦¥ó¤È¤ÎÇ®°¦Àâ¤Ë¸ÀµÚ ¡Ö¿ôÇ¯Á°¤Ë¸òºÝ¡¢º£¤Ï°ã¤¦¡×
¥°¥ë¡¼¥×BTS¡ÊËÉÃÆ¾¯Ç¯ÃÄ¡Ë¤ÎJIMIN¡Ê¥¸¥ß¥ó¡ËÂ¦¤¬¡¢½÷Í¥¥½¥ó¡¦¥À¥¦¥ó¤È¤ÎÇ®°¦Àâ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊóÆ»¤«¤é4Æü¸å¤Ë¡Ö¿ôÇ¯Á°¤Ë¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿Ãç¤À¤¬¡¢¸½ºß¤ÏÊÌ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
31Æü¡¢JIMIN¤Î½êÂ°»öÌ³½êBigHit¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Ï¥½¥ó¡¦¥À¥¦¥ó¤È¤ÎÇ®°¦Àâ¤Ë´Ø¤·¡¢¡Ö²áµî¤Ë¹¥°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ´Ø·¸¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¿ôÇ¯Á°¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤Ï¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¥½¥ó¡¦¥À¥¦¥ó¤Ï8·î 27Æü¡¢¼«¿È¤ÎTikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ËJIMIN¤ò»£±Æ¤·¤¿Æ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¥½¥ó¡¦¥À¥¦¥ó¤¬¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼Á°¤ÇÃ¯¤«¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Î¥É¥¢¤¬³«¤¯¤ÈÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤ÏJIMIN¤À¤Ã¤¿¡£JIMIN¤Ï¥½¥ó¡¦¥À¥¦¥ó¤ò¸«¤Æ¶Ã¤¡¢¡ÖËÍ¤¬Íè¤ë¤ÎÃÎ¤Ã¤Æ¤¿¤Î¡©¡×¡Ö¤ï¤¶¤ÈÃÎ¤é¤»¤º¤ËÍè¤¿¤ó¤À¤±¤É¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¥½¥ó¡¦¥À¥¦¥ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿Æ°²è¤Ï¤¹¤°¤Ëºï½ü¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢³Æ¼ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤äSNS¤Ë³È»¶¤·¡¢2¿Í¤ÎÇ®°¦Àâ¤¬Éâ¾å¤·¤¿¡£BigHit¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤ÏÇ®°¦Àâ¤¬Éâ¾å¤·¤¿Ä¾¸å¥³¥á¥ó¥È¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢4Æü¸å¤Î¤³¤ÎÆü¡¢2¿Í¤¬²áµî¤Ë¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿»ö¼Â¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
BigHit¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Ï¡ÖÁê¼ê¤òÂº½Å¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÎ©¾ì¤ò¼¨¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î»äÀ¸³è¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÂ¿¤¯¤Î²±Â¬ÊóÆ»¤ä»ö¼Â¤È°Û¤Ê¤ë¤¦¤ï¤µ¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤ä¤à¤òÆÀ¤ººÇÄã¸Â¤Î»ö¼Â´Ø·¸¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö»äÀ¸³è¤ËÂÐ¤¹¤ëº¬µò¤Î¤Ê¤¤²±Â¬¤Ï¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¤·¡Ö¶¦¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÁê¼ê¡Ê¥½¥ó¡¦¥À¥¦¥ó¡Ë¤ËÈï³²¤òµÚ¤Ü¤¹¹Ô°Ù¤â¿µ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
2¿Í¤Ë¤Ï°ÊÁ°¤«¤éÇ®°¦Àâ¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòÇ¯¤â¥½¥ó¡¦¥À¥¦¥ó¤¬JIMIN¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¼Ì¿¿¤òSNS¤Ë·ÇºÜ¤·¤¿¸å¡¢¤¹¤°¤Ëºï½ü¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¥½¥ó¡¦¥À¥¦¥ó¤Ï2018Ç¯¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥Ï¡¼¥È¥·¥°¥Ê¥ë2¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¤½¤Î¸å¥É¥é¥Þ¡ØÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡ª¡Ù¡Ø°ìÅÙ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
JIMIN¤Ïº£Ç¯6·î¤ËÊ¼Ìò¤ò½ª¤¨¡¢Íè½Õ¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëBTS¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£