£³£¹ÂÇÀÊ¤Ö¤ê¤Î°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿ºå¿À¡¦¶áËÜ¸÷»Ê¤¬ÆóÎÝ¥Ù¡¼¥¹¾å¤Ç¸«¤»¤¿ÄÁ¤·¤¤É½¾ð
¡¡¡Öºå¿À£µ¡Ý£´µð¿Í¡×¡Ê£³£±Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ë
¡¡£³£¸ÂÇÀÊÏ¢Â³Ìµ°ÂÂÇÃæ¤À¤Ã¤¿ºå¿À¡¦¶áËÜ¸÷»Ê³°Ìî¼ê¤¬¼·²ó£²»à°ìÎÝ¤«¤é¡¢µð¿Í¡¦ÃæÀî¤Î½éµå¤ÎÄ¾µå¤òº¸ÍãÀþ¤®¤ê¤®¤ê¤Ë¤Ï¤¸¤ÊÖ¤·¤¿¡£¼Â¤Ë£³£¹ÂÇÀÊ¤Ö¤ê¤Î°ÂÂÇ¤ÇÆóÎÝ¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤È¡¢ÉáÃÊ¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤É½¾ð¤¬¤½¤³¤Ë¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆóÎÝ¥Ù¡¼¥¹¾å¤Ç¸ý¸µ¤Ë¼ê¤òÅö¤Æ¤Ê¤¬¤éµð¿Í¡¦µÈÀî¤È¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤¹¤È¡¢»î¹çÃæ¤Ë¤Ï¤á¤Ã¤¿¤Ê¤³¤È¤Ç¤ÏÉ½¾ð¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¶áËÜ¤¬»×¤¤¤¤êÉ½¾ð¤ò¤Û¤³¤í¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤ËÍ··â¡¦Àô¸ý¤È¤â¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿ºÝ¤Ë¤â¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ËËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¶áËÜ¤Ï»î¹ç¸å¡¢¡Ö¤¹¤´¤¤°Â¿´¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¸ÀÍÕ¤ËÉ½¤·¤¿¡££¸·î£²£²Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï°ÊÍè¡¢£¸»î¹ç¤Ö¤ê¤Ë¤È¤â¤·¤¿£È¥é¥ó¥×¡£ÄÌ»»£±£°£¶£¹ËÜÌÜ¤Î°ÂÂÇ¤Çµð¿Í¡¦Ä¹ÅèÌÐÍº¤¬£·Ç¯ÌÜ¤Þ¤Ç¤ËÊü¤Ã¤¿°ÂÂÇ¿ô¤Ë¤¢¤È¡Ö£±¡×¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¤Î£±£³£¶°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¤Ê¤¬¤éÌ£¤ï¤Ã¤¿À¸¤ß¤Î¶ì¤·¤ß¡£¸ª¤Î²Ù¤¬²¼¤ê¤¿¿´¤Î²òÊü´¶¤¬¡¢´é°ìÌÌ¤Ë¤Ë¤¸¤ß½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£