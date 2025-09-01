アガイ商事株式会社は、broncolorのモノブロックストロボ「Stelos 800L」を8月28日（木）に発売した。

最大出力800Wsのモノブロックストロボ。上級機に搭載されることの多かった色温度の可変機能を備えるのが特徴。出力に応じて、－100K～＋800Kの範囲で調節できる。LEDモデリングライトも2,700K～6,500Kの範囲で調節が可能。

電源には、付属の140W急速充電器や汎用のUSB Type-C充電器を利用。Vマウントバッテリーにも対応する。

本体には、設定などが確認できるLCDディスプレイを搭載。操作は、2つのボタンと1つの回転式プッシュダイヤルを利用して行う。

スタンド装着時には上下90°の角度調整に対応し、broncolorバヨネットシステムによる純正の照明アクセサリーも利用可能。

Wi-Fiモジュールを内蔵し、スマートフォンアプリ「bronControl」を利用したワイヤレス操作が可能。bronAPIにも対応し、ネットワーク経由での純正トランスミッター（RFS2.1、RFS2.2、RFS3）とも連携する。ファームウェアのアップデートもワイヤレスで可能。

複数の「Stelos 800L」を同梱したキットも用意する。

ワイドアングルアンブレラリフレクター装着時

ワイドアングルアンブレラリフレクター＆アンブレラリフレクター用保護キャップ装着時

主な仕様

キット内容

Stelos 800L

Stelos 800L インスピレーションキット2

Stelos 800L プロキット3

単体アクセサリー

最大出力：800Ws 出力調整範囲：0.78～800Ws 閃光時間 t0.1 標準値（t0.5 標準値）：最小出力1/9,200秒（1/16,000秒）、最大出力1/250秒（1/750秒） 閃光時間 スピードモード t0.1（t0.5）：最小出力1/11,500秒（1/21,200秒）、最大出力1/5,400秒（1/8,700秒） ※最大出力はF値1.0～6.8までのみ 閃光時間 最短モード t0.1 min（t0.5 min）：最小出力1/9,500秒（1/56,400秒）、最大出力1/250秒（1/790秒） 最大出力での発光回数：300回以下（満充電時） フラッシュ色温度：－100K～＋800Kまで（f値10絞り以上の範囲を1/10絞り刻みで調整可能 ※モードによる制限あり） LEDモデリングライト：2,700K～6,500K（49W） リモートコントロール：bronControlアプリ、bronAPI ディスプレイ：2.8インチ液晶 長さ：26.5cm（ハンドルから保護ガラス先端まで）、27cm（ハンドルから保護キャップの上端まで） 高さ：16.5cm（スタンドホルダーからボディ上部まで） 幅：16.7cm 重量：2.8kg（バッテリー除く、ワイドアングルアンブレラリフレクター含む）、3.4kg（バッテリー、ワイドアングルアンブレラリフレクター含む） バッテリー容量：88Wh（28.8V） バッテリー外形寸法：12×8.3×6.2cm バッテリー重量：590g 特殊機能：連続発光（最大100回）、発光遅延（最大50秒）、交互発光（bronControl使用）、ハイスピードシンク（HSS：F値5.4～11までのみ）、スピードモード、アンブレラホルダー内蔵、日次および累計フラッシュカウンター、カスタマイズ対応表示画面Stelos 800L×1 保護ガラス ブロンカラーステロス用 マット×1 ワイドアングルアンブレラリフレクター φ120mm×1 アンブレラリフレクター用保護キャップ×1 リチウムバッテリー 28V V-マウント×1 USB-C 充電器 140W×1 USB-C ケーブル 3m×1 価格：63万4,700円Stelos 800L×2 保護ガラス ブロンカラーステロス用 マット×2 ワイドアングルアンブレラリフレクター φ120mm×2 アンブレラリフレクター用保護キャップ×2 リチウムバッテリー 28V V-マウント×2 USB-C 充電器 140W×1 USB-C ケーブル 3m×2 アンブレラ シルバー105cm×1 ソフトボックス 60×100cm×1 ブロンカラーソフトボックス用スピードリング×1 フラッシュバッグ2（2灯用）×1 価格：125万4,000円Stelos 800L×3 保護ガラス ブロンカラーステロス用 マット×3 ワイドアングルアンブレラリフレクター φ120mm×3 アンブレラリフレクター用保護キャップ×3 リチウムバッテリー 28V V-マウント×3 USB-C 充電器 140W×2 USB-C ケーブル 3m×3 アンブレラ シルバー105cm×1 ソフトボックス 60×100cm×1 ブロンカラーソフトボックス用スピードリング×1 L40リフレクター×1 ジュニアスタンド×3 フラッシュバッグ3（3灯用）×1 アクセサリーバッグ×1 価格：187万円保護ガラス ブロンカラーステロス用 マット：2万6,180円 ワイドアングルアンブレラリフレクター φ120mm：1万2,100円 リチウムバッテリー 28V V-マウント：7万9,310円 USB-C 充電器 140W：2万1,780円 USB-C ケーブル 3m：3,410円