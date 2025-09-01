北日本では２日にかけて、土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。また、落雷や竜巻などの激しい突風、降ひょうに注意してください。

【画像】今後の天気

［気象概況］

前線が、華中から黄海を通って、日本海にのびています。１日朝までに、前線上の沿海州付近に低気圧が発生する見込みです。この低気圧は、２日にかけて日本海、宗谷海峡付近を通って千島近海へ進み、前線が北日本を南下するでしょう。前線や低気圧に向かって、暖かく湿った空気が流れ込むため、北日本では２日にかけて、大気の状態が非常に不安定となる見込みです。



［雨の予想］

北日本では２日にかけて、雷を伴った激しい雨や非常に激しい雨が降り、大雨となる所があるでしょう。

１日６時から２日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

北海道地方 １２０ミリ

東北地方 １００ミリ

その後、２日６時から３日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

東北地方 １２０ミリ



［防災事項］

■今後の全国の天気

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより