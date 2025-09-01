韓国のスキンケアブランド「Abib（アビブ）」の公式SNSが更新。現在兵役中のASTRO（アストロ）のCHA EUN-WOO（チャウヌ）を起用したキャンペーンムービーが公開された。

【動画】チャウヌの美しさに圧倒されるキャンペーンムービー（3本）

■チャウヌ、新キャンペーンムービーで披露した瑞々しい美しさ

8月29日に、同ブランドのアンバサダーにCHA EUN-WOO（チャウヌ）が就任したことが発表。それに続き、「新しい風」をテーマにした新キャンペーンムービーが3本公開された。チャウヌが清涼な美しさを放ち、話題を集めている。

1本目では、白シャツに身を包み、目を閉じて横たわるチャウヌの姿からスタート。やがてゆっくりと目を開いていく表情に、視線が引き寄せられる。

■”彫刻美男”のチャウヌ。美しい顔立ちに思わず見惚れる

2本目では、頬杖をつくチャウヌの彫刻のように美しい横顔をクローズアップ。何かに惹かれるように見入る眼差しが印象的だ。

■大人の色気溢れるチャウヌの魅力を感じられる映像

3本目は、1本目と2本目の映像を交えつつ展開。ブラックのニット姿で膝を抱えうつむくような表情から、光沢のあるスーツ姿でAbibのアイテムを手にする大人の色気溢れる姿まで、多彩な魅力を映し出している。

「ミニマリストの精神を尊重する」という同ブランドのコンセプトに呼応するように、ムービーはシンプルかつ洗練された仕上がり。チャウヌの気品あふれる美しさを、より鮮烈に際立たせている。

SNSでは「パーフェクトな肌とビジュアルの美しさ」「美しすぎて目が離せない」「映像が芸術作品のよう」といった絶賛の声が寄せられている。