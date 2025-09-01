1日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数671、値下がり銘柄数745と、値下がりが優勢だった。



個別ではフォーシーズＨＤ<3726>、昭和パックス<3954>、エス・サイエンス<5721>、アールビバン<7523>、クボテック<7709>など8銘柄がストップ高。京都きもの友禅ホールディングス<7615>は一時ストップ高と値を飛ばした。コロンビア・ワークス<146A>、富士ピー・エス<1848>、日本ドライケミカル<1909>、三晃金属工業<1972>、鳥越製粉<2009>など107銘柄は年初来高値を更新。ａｂｃ<8783>、ＣＡＩＣＡ ＤＩＧＩＴＡＬ<2315>、オルトプラス<3672>、セイファート<9213>、堀田丸正<8105>は値上がり率上位に買われた。



一方、ＩＧポート<3791>が年初来安値を更新。マックハウス<7603>、誠建設工業<8995>、ＡＩメカテック<6227>、日本アンテナ<6930>、寺崎電気産業<6637>は値下がり率上位に売られた。



