　1日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　120928　　　58.6　　　 30490
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 28039　　 155.5　　　　8858
３. <1321> 野村日経平均　　 15030　　 200.5　　　 43480
４. <1360> 日経ベア２　　　 13909　　 121.3　　　 217.7
５. <1458> 楽天Ｗブル　　　 12143　　　31.9　　　 36120
６. <1579> 日経ブル２　　　 10412　　　59.6　　　 328.0
７. <1540> 純金信託　　　　　7643　　 126.1　　　 15475
８. <1459> 楽天Ｗベア　　　　7191　　 210.1　　　　 358
９. <1306> 野村東証指数　　　5141　　　71.7　　　3181.0
10. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　2874　　　72.6　　　 46910
11. <1568> ＴＰＸブル　　　　2342　　 169.5　　　 573.2
12. <1320> ｉＦ日経年１　　　2269　　 261.3　　　 43320
13. <2564> ＧＸ高配日株　　　2021　 25162.5　　　　3120
14. <1615> 野村東証銀行　　　1960　　 295.2　　　 445.5
15. <1330> 日興日経平均　　　1866　　 424.2　　　 43510
16. <2644> ＧＸ半導日株　　　1690　　 150.0　　　　1827
17. <1329> ｉＳ日経　　　　　1637　　 251.3　　　　4359
18. <1542> 純銀信託　　　　　1527　　 203.6　　　 17660
19. <1398> ＳＭＤリート　　　1505　　1854.5　　　2005.0
20. <1580> 日経ベア　　　　　1441　　 757.7　　　1353.0
21. <1489> 日経高配５０　　　1350　　 159.1　　　　2526
22. <1571> 日経インバ　　　　1310　　 698.8　　　　 508
23. <2036> 金先物Ｗブル　　　1283　　 276.2　　　104650
24. <1488> ｉＦＲＥＩＴ　　　1272　　 657.1　　　　2022
25. <1346> ＭＸ２２５　　　　1222　　　76.8　　　 43570
26. <1545> 野村ナスＨ無　　　1209　　 142.8　　　 34540
27. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　1156　　　 2.6　　　　2078
28. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　1126　　 237.1　　　 47110
29. <1345> 日興リート隔　　　1102　　 687.1　　　1988.0
30. <1328> 野村金連動　　　　1038　　 157.6　　　 12310
31. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　1010　　　43.9　　　 685.0
32. <1358> 日経２倍　　　　　 984　　 168.1　　　 57360
33. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 912　　　95.7　　　 27255
34. <1592> 日興ＪＰＸ日　　　 868　 28833.3　　　　2519
35. <314A> ｉＳゴールド　　　 828　　 222.2　　　 243.0
36. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 783　　 147.0　　　　 222
37. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 777　　　-7.5　　　2092.5
38. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 747　　 207.4　　　　1078
39. <2528> ｉＦＪリコア　　　 739　 73800.0　　　　1184
40. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 691　　 -12.8　　　 52500
41. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 686　　 -47.1　　　 313.3
42. <1655> ｉＳ米国株　　　　 587　　 -30.1　　　 682.6
43. <1308> 日興東証指数　　　 521　　 221.6　　　　3142
44. <2640> ＧＸゲー日株　　　 516　　1374.3　　　　4638
45. <1356> ＴＰＸベア２　　　 456　　 136.3　　　 221.8
46. <2870> ｉＦナ百Ｗベ　　　 449　　 248.1　　　 12730
47. <1671> ＷＴＩ原油　　　　 437　　　30.1　　　　3010
48. <1348> ＭＸトピクス　　　 434　　 236.4　　　3172.0
49. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　 403　　 116.7　　　 44240
50. <1473> Ｏｎｅトピ　　　　 403　　1652.2　　　3111.0
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)


株探ニュース