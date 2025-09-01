ETF売買代金ランキング＝1日大引け
1日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 120928 58.6 30490
２. <1357> 日経Ｄインバ 28039 155.5 8858
３. <1321> 野村日経平均 15030 200.5 43480
４. <1360> 日経ベア２ 13909 121.3 217.7
５. <1458> 楽天Ｗブル 12143 31.9 36120
６. <1579> 日経ブル２ 10412 59.6 328.0
７. <1540> 純金信託 7643 126.1 15475
８. <1459> 楽天Ｗベア 7191 210.1 358
９. <1306> 野村東証指数 5141 71.7 3181.0
10. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 2874 72.6 46910
11. <1568> ＴＰＸブル 2342 169.5 573.2
12. <1320> ｉＦ日経年１ 2269 261.3 43320
13. <2564> ＧＸ高配日株 2021 25162.5 3120
14. <1615> 野村東証銀行 1960 295.2 445.5
15. <1330> 日興日経平均 1866 424.2 43510
16. <2644> ＧＸ半導日株 1690 150.0 1827
17. <1329> ｉＳ日経 1637 251.3 4359
18. <1542> 純銀信託 1527 203.6 17660
19. <1398> ＳＭＤリート 1505 1854.5 2005.0
20. <1580> 日経ベア 1441 757.7 1353.0
21. <1489> 日経高配５０ 1350 159.1 2526
22. <1571> 日経インバ 1310 698.8 508
23. <2036> 金先物Ｗブル 1283 276.2 104650
24. <1488> ｉＦＲＥＩＴ 1272 657.1 2022
25. <1346> ＭＸ２２５ 1222 76.8 43570
26. <1545> 野村ナスＨ無 1209 142.8 34540
27. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 1156 2.6 2078
28. <1326> ＳＰＤＲ 1126 237.1 47110
29. <1345> 日興リート隔 1102 687.1 1988.0
30. <1328> 野村金連動 1038 157.6 12310
31. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 1010 43.9 685.0
32. <1358> 日経２倍 984 168.1 57360
33. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 912 95.7 27255
34. <1592> 日興ＪＰＸ日 868 28833.3 2519
35. <314A> ｉＳゴールド 828 222.2 243.0
36. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 783 147.0 222
37. <1343> 野村ＲＥＩＴ 777 -7.5 2092.5
38. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 747 207.4 1078
39. <2528> ｉＦＪリコア 739 73800.0 1184
40. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 691 -12.8 52500
41. <1475> ｉＳＴＰＸ 686 -47.1 313.3
42. <1655> ｉＳ米国株 587 -30.1 682.6
43. <1308> 日興東証指数 521 221.6 3142
44. <2640> ＧＸゲー日株 516 1374.3 4638
45. <1356> ＴＰＸベア２ 456 136.3 221.8
46. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 449 248.1 12730
47. <1671> ＷＴＩ原油 437 30.1 3010
48. <1348> ＭＸトピクス 434 236.4 3172.0
49. <1367> ｉＦＴＰＷブ 403 116.7 44240
50. <1473> Ｏｎｅトピ 403 1652.2 3111.0
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
株探ニュース
