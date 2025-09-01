日経平均1日大引け＝続落、529円安の4万2188円 日経平均1日大引け＝続落、529円安の4万2188円

1日の日経平均株価は前週末比529.68円（-1.24％）安の4万2188.79円と続落し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は748、値下がりは807、変わらずは60。



日経平均マイナス寄与度は249.86円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が158.02円、東エレク <8035>が38.49円、ファストリ <9983>が25.12円、ディスコ <6146>が21.54円と並んだ。



プラス寄与度トップはＫＤＤＩ <9433>で、日経平均を13.17円押し上げ。次いでオリンパス <7733>が10.80円、大塚ＨＤ <4578>が5.67円、エムスリー <2413>が5.55円、ホンダ <7267>が5.47円と続いた。



業種別では33業種中18業種が値上がり。1位は電気・ガスで、以下、医薬品、陸運業、水産・農林業が続いた。値下がり上位には非鉄金属、証券・商品、電気機器が並んだ。



株探ニュース

