1日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数242、値下がり銘柄数327と、値下がりが優勢だった。



個別ではイオレ<2334>、Ｄｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ<4833>、ＢＴＭ<5247>がストップ高。Ｈｍｃｏｍｍ<265A>は一時ストップ高と値を飛ばした。Ｌ ｉｓ Ｂ<145A>、ＧＶＡ ＴＥＣＨ<298A>、富士山マガジンサービス<3138>、ｃｏｔｔａ<3359>、ソーシャルワイヤー<3929>など23銘柄は年初来高値を更新。イタミアート<168A>、インティメート・マージャー<7072>、データセクション<3905>、アンジェス<4563>、ソフトフロントホールディングス<2321>は値上がり率上位に買われた。



一方、アルファクス・フード・システム<3814>、ＡｐｐＢａｎｋ<6177>、コンヴァノ<6574>、クリアル<2998>、コージンバイオ<177A>は値下がり率上位に売られた。



