ETF売買動向＝1日大引け、全銘柄の合計売買代金2814億円 ETF売買動向＝1日大引け、全銘柄の合計売買代金2814億円

1日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前週末比86.1％増の2814億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同84.0％増の2238億円だった。



個別ではＮＥＸＴ 金価格連動型 <1328> 、ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ設備・人材積極投資企業２００ <1485> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 金上場投資信託 <1672> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 東証ＲＥＩＴ Ｃｏｒｅ指数 <2528> 、グローバルＸ チャイナＥＶ＆バッテリー <2254> など37銘柄が新高値。東証ＲＥＩＴインバースＥＴＦ <2094> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 国内債券・ＮＯＭＵＲＡ <2510> 、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ベア ＥＴＮ <2037> 、ＮＥＸＴ ＮＹ ダウ・ベア・ドルヘッジＥＴＮ <2041> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ ダブルインバース <2870> が3.29％高と大幅な上昇。



一方、グローバルＸ 半導体・トップ１０－日本株式 ＥＴＦ <282A> は4.06％安、ＭＡＸＩＳ日経半導体株上場投信 <221A> は3.93％安、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経半導体株指数連動型 <200A> は3.62％安、グローバルＸ 半導体関連－日本株式 <2644> は3.59％安、上場インデックスファンド日経半導体株 <213A> は3.18％安と大幅に下落した。



日経平均株価が529円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1209億2800万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日の平均売買代金822億6300万円を大きく上回る活況となった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が280億3900万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が150億3000万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が139億900万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が121億4300万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が104億1200万円の売買代金となった。



