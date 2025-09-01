“Stray Kidsの弟分”KickFlip、9月22日に3rdアルバム『My First Flip』で“高速カムバック”決定！

JYPエンターテインメントのボーイズグループ・KickFlipが、9月22日に3rdミニアルバム『My First Flip』をリリースし、カムバックする。

【写真】KickFlip、「サマソニ」で鮮烈ステージ

KickFlipは9月1日0時、公式SNSを通じて新アルバム『My First Flip』の収録曲『Band-Aid』のミュージックビデオティーザーとともに、9月22日18時にカムバックすることを正式に発表した。

今回のカムバックは、今年5月に発表した2ndミニアルバム『Kick Out, Flip Now!』以来、約4カ月ぶり。“K-POPスーパー・ルーキー”としての勢いをさらに加速させる見込みだ。

（画像＝JYPエンターテインメント）

『Band-Aid』のミュージックビデオティーザーは公開直後から大きな注目を集めた。メンバーのミンジェが特有の低音ボイスで「彼が言った。初恋は痛いものだ」というナレーションを語り、青春映画の主人公のように清純なビジュアルで視線を奪った。

続く映像では、爽快なバンドサウンドに合わせて制服姿のメンバーが学校の廊下や屋上を駆け抜け、プールに飛び込むシーンが展開。フルバージョンへの期待を一層高めた。本編ミュージックビデオは9月2日0時に公開される。

KickFlipは2025年1月、1stミニアルバム『Flip it, Kick it!』とタイトル曲『Mama Said』でデビュー。その後、2ndミニアルバム『Kick Out, Flip Now!』とタイトル曲『FREEZE』で着実に成長を重ね、新人としての存在感を確立した。

（画像＝JYPエンターテインメント）

特にこの夏は主要なグローバルフェスティバルで存在感を示し、“次世代ステージ職人”としての実力を発揮。圧倒的なライブスキルとパフォーマンスで「Lollapalooza Chicago」「SUMMER SONIC 2025 東京・大阪」「2025 TIMA」「SUMMER SONIC Bangkok 2025」などを席巻し、活動の場を広げた。

1st・2ndミニアルバムを通じて「家庭や学校での小言には耳を貸さず、自分の道を進む」と歌ってきたKickFlipが、新作『My First Flip』でどのような物語を描くのか注目される。

なお、KickFlipは9月22日18時に3rdミニアルバム『My First Flip』を発表し、さらなる飛躍を目指す。

（記事提供＝OSEN）