¥À¥¤¥¢¥óÄÅÅÄ¤¬¡Ö¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¼ò¶¯¤¤¡×¤ÈË½Ïª¤·¤¿¿Íµ¤½÷Í¥¤Ï¡Ö°û¤ß¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¤è¤¦¤¢¤¯¤Ó¤·¤Æ¤ë¡×
½÷Í¥¤Î¹À¥¤¹¤º¡Ê27¡Ë¤¬8·î31ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¥¯¥ê¥Ã¥×¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å10»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼ò¤ò°û¤ó¤À»þ¤Î¾õ¶·¤òË½Ïª¤µ¤ì¤¿¡£
¹À¥¤Î¡Ö·ÝÇ½³¦¤ÎÊÝ¸î¼Ô¡×¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ¡¢6Ç¯Á°¤ËÀéÄ»¥Î¥Ö¡Ê45¡Ë¤Î¾Ò²ð¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢º£¤Ç¤â·î1¤Ç°û¤àÃç¤È¤¤¤¦¥À¥¤¥¢¥óÄÅÅÄÆÆ¹¨¡Ê49¡Ë¤¬VTR½Ð±é¡£ÄÅÅÄ¤Ï¹À¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¼ò¶¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¿´ÇÛ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¤¤Ä¤Þ¤Ç°û¤ó¤Ç¤ó¤Î¡©¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£ËÍ¤¬°ìÈÖºÇ½é¤Ëµ¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤¤¤Ä¤â¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©Ë»¤·¤¤¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢VTR¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¹À¥¤Ï¡Ö°ã¤¦¡¢°ã¤¦¡×¤ÈÈÝÄê¡£¤µ¤é¤ËÄÅÅÄ¤Ï¡Ö°û¤ß¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¤è¤¦¤¢¤¯¤Ó¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ó¤Ê¥ª¥â¥í¤Ê¤¤¤«¡¢²¶¤Î¤³¤È¡©¡¡¤³¤Î´Ö¡¢¤º¤Ã¤È¤¢¤¯¤Ó¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤â¤ó¡¢ÅÓÃæ¤«¤é¡£¤É¤ó¤À¤±¤¢¤¯¤Ó¤¹¤ó¤Í¤ó¡ª¡¡¥Ê¥á¤Æ¤ë¤ä¤í¡ª¡×¤È¡¢À¼¤ò¹Ó¤é¤²¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö²¶¤À¤±¤Ë¤·¤È¤¤Ê¤µ¤¤¡¢¤½¤ÎÂÖÅÙ¤Ï¡£²¶¤Ïµö¤·¤Þ¤¹¤±¤É¡£Â¾¤Î¿Í¤Ë¤·¤¿¤é¿´ÇÛ¤Ç¤¹¤è¡£ÌÜ¾å¤Î¿Í¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤é¥À¥á¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÃí°Õ¤ò¤·¤¿¡£
MC¤Î»³ºê°é»°Ïº¡Ê39¡Ë¤¬¡Ö·ë¹½¡¢°û¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¤º¤Ã¤È¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¹À¥¤Ï¡ÖÃ¸¡¹¤È¤·¤ã¤Ù¤ê¤Ê¤¬¤é¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¤½¤·¤Æ»³ºê¤¬¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê¿ì¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¤¤¤ä¡¢Á´Á³¿ì¤Ã¤Ñ¤é¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¤µ¤é¤Ë»³ºê¤«¤é¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢¡Ö¤À¤ó¤À¤óÄÅÅÄ¤µ¤ó¤Î¸À¤¦¤³¤È¤Ë¾Ð¤ï¤Ê¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¾Ð¤¤¤¬µ¯¤¤¿¡£