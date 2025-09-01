高岡早紀「娘と夕飯の買い出し」の姿に反響「映画の1シーンみたい」「美貌が隠せてない」
【モデルプレス＝2025/09/01】女優の高岡早紀が8月31日、自身のInstagramを更新。娘と夕飯の買い出し中の写真を公開した。
【写真】高岡早紀「絵になる」と話題の買い物ショット
高岡は「娘と夕飯の買い出し」と添えて、ストローハットにサングラスを装着したオフショットを投稿。またこの時、白のノースリーブブラウスとデニムを組み合わせた爽やかなコーディネートを披露している。
この投稿には「映画の1シーンみたい」「絵になる」「発光している」「美貌が隠せてない」「オーラが眩しい」といった声が寄せられている。
高岡は、1996年に俳優の保阪尚希と結婚。1998年に長男、2000年に次男、と2人の息子をもうけ、2004年に離婚した。2010年、当時交際していた青年実業家との間に第3子となる女児を出産した。（modelpress編集部）
