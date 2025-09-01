バドミントン女子ダブルスの志田千陽選手と松山奈未選手のシダマツペアが日本時間8月30日の世界選手権を最後にペアを解消しました。

秋田県出身の志田選手と福岡県出身の松山選手。東北と九州、離れた場所で育った2人はナショナルチームで出会い、高校生の時に初めてペアを組みました。

志田選手はとにかく人と話すのが好きなのに対し松山選手は人見知りであまりしゃべらない性格と正反対。それでも試合では息の合ったプレーを見せていきました。それは2人が大事にしている“会話”のたまもの。試合前、試合中、試合後、気づいたことはすぐに話し合い絆を強めました。

そして、パリ五輪へ向け女子ダブルスは日本代表を懸けて激戦を繰り広げます。東京五輪に出場したナガマツペア(永原・松本)、フクヒロペア(福島・廣田)と三つどもえを制しパリ五輪の切符をつかむと、悲願の銅メダルと結果も残しました。松山選手は「今まで表彰台に乗れなくて悔しい思いをしたので、やっとこのオリンピックで表彰台に乗れてうれしかったです」とコメントしました。

その後、松山選手が体調を崩すシーンも。国際大会でインタビュー中に口元を押さえ苦しそうな表情を浮かべます。志田選手はすぐに松山選手の背中に手を当てると、松山選手はそのままウラへと移動。次の瞬間志田選手はビニール袋を取り出し松山選手に渡すなどお互いを深く思う一面が垣間見えました。

そして、7月8日にペア解消会見に出席した2人。普段の試合での会見ではハキハキと話す志田選手も、この日の会見では涙声で時には言葉を詰まらせ、ゆっくりとした口調で話しました。そんな志田選手に松山選手は「ハンカチならあるよ」と言葉をかけ気遣う様子も見られました。

最後の試合を終え志田選手は自身のInstagramで「奈未と組んで走り続けた11年間は私にとって青春でした！！」とつづり、松山選手も「ちいとここまで一緒に戦ってこれたこと、いろいろな景色を見せてもらったこと、一生忘れることのない幸せな時間でした」と思いを伝えました。