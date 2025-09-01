ÄÔ´õÈþ¡õ¿ù±ºÂÀÍÛ¤ÎÄ¹½÷¡¦´õ¶õ¡¢¤Ø¤½¥Ô¤¬¸÷¤ëÊ¢½Ð¤·¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¡ª K-POP¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¤è¤¦¤ÊÈ©¸«¤»¥³¡¼¥Ç
ÇÐÍ¥¤Î¿ù±ºÂÀÍÛ¤µ¤ó¤È¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄÔ´õÈþ¤µ¤ó¤ÎÄ¹½÷¡¦´õ¶õ¤µ¤ó¤Ï8·î31Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¤Ø¤½¥Ô¥¢¥¹¤¬¤Á¤é¤ê¤È¸«¤¨¤¿È©¸«¤»¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄÔ´õÈþ¤ÎÄ¹½÷¡¦´õ¶õ¤Î¤Ø¤½¥Ô¥·¥ç¥Ã¥È
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢µ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Î9·î1Æü¸½ºß¤Ç3Ëü8000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:ËÙ°æ ¥æ¥¦)
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄÔ´õÈþ¤ÎÄ¹½÷¡¦´õ¶õ¤Î¤Ø¤½¥Ô¥·¥ç¥Ã¥È
¡ÖÇ°´ê¤Î¥è¥¢¥¸¥ç¥ó¡ª¡ª¡×´õ¶õ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÇ°´ê¤Î¥è¥¢¥¸¥ç¥ó¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¾æ¤ÎÃ»¤¤¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¤òÃåÍÑ¤·¤¿»Ñ¤Ç¤¹¡£Èþ¤·¤¤Æó¤ÎÏÓ¤È¤ª¤Ê¤«¤¬¸«¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤è¤¯¸«¤ë¤È¤Ø¤½¥Ô¥¢¥¹¤òÃå¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤ë¤ÇK-POP¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê²Ú¤ä¤«¤µ¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢µ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Î9·î1Æü¸½ºß¤Ç3Ëü8000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²áµî¤Ë¤â¤Ø¤½¥Ô¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«6·î28Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤â¡¢¾æ¤ÎÃ»¤¤¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤òÃåÍÑ¤·¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿´õ¶õ¤µ¤ó¡£¤³¤Á¤é¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤â¤Ø¤½¥Ô¥¢¥¹¤¬¸«¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥®¥ã¥ë¤Ã¤Ý¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬¤¹¤Æ¤¤Ç¤¹¡£º£¸å¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
(Ê¸:ËÙ°æ ¥æ¥¦)