フジテレビ系「ぽかぽか」が１日に放送され、ハライチ・澤部佑、岩井勇気がＭＣを務めた。

この日はＤＯＭＯＴＯ・堂本光一がゲスト出演。人生の転機となったレギュラー番組と恩師を述懐した。

光一は同局系「ＬＯＶＥ ＬＯＶＥ あいしてる」のレギュラー出演を回想し、当時、大きな話題になったシンガー・ソングライター吉田拓郎との共演を振り返った。

「拓郎さん、さっき（ＶＴＲ）映像に出てたのが５１歳だったかな？それぐらいのときに最初にお会いしたんですよね。自分たちが十代とかだったんで。それを考えると、今、自分も４６（歳）なんで、（当時の拓郎の）年齢にちょっと近いですよね。それを考えると、５０歳過ぎて１０代の人と交流を持ってやることがスゴいことだと思います。自分自身も今、十代の人たちと関わった時に当時の拓郎さんのようにできるかな？って」と話した。

光一は「自分たちは、（拓郎から）教えていただいたことが、たくさんあるので。拓郎さんが（当時の）僕らに目線を合わせてお話をしてくださったり」と述懐。

当時のレギュラーメンバーとは今でも度々、食事会を開いていると明かし「大体、篠原（ともえ）が幹事をしてくれるっていう。お店を選んだりしてくれるんですけど。いつも拓郎さん、文句しか言ってないです。『お前、なんで、この店選んだんだ！？』って、うれしそうに」と笑わせていた。