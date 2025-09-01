８月３１日に放送されたＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」では、ついに丈右衛門だった男（矢野聖人）が長谷川平蔵の弓で射られる。倒れたまま動かなかったことから死んだと思われるが、ネットではいぶかる声が上がっている。

この日の「べらぼう」では、江戸でもついに打ち壊しが発生。新之助（井之脇海）が先頭に立ち、民衆をリードしていくも、自分たちの思いを訴えることが目的だとして、盗みだけはさせなかった。

ここに登場したのが、これまで数々の死に係わってきた丈右衛門だった男。打ち壊した店内から金を取り出し「いいもん見つけたぞ」と小判をばらまく。新之助は「やめてもらいたい」と必死に訴えるも、金に目がくらんだ民衆は奪うように金を取りに行く。そこへ奉行所の人間がやってきて、民衆と騒乱となり、死者が出てしまう。

これに蔦重は富本斎宮太夫（新浜レオン）を招き、打ち壊しが起こっている現場で「天からめぐみの銀がふる〜」と、後に銀が配られることを触れ回る。これで騒動は収まり、みんなで「銀がふる！」「銀がふる！」の大合唱。これに怒った丈右衛門だった男は刃物を手に蔦重に近づくも、危険を察知した新之助がそれをかばい、刺されてしまう。驚く丈右衛門だった男だったが、再び刃物を振り上げた瞬間、矢が胸に刺さり、倒れてしまう…。

弓を引いたのは「御先手組弓頭」となった長谷川平蔵（中村隼人）。一撃で仕留め、倒れる新之助を「医者に見せた方がいい」「後は任せておけ」といい、蔦重の後を引き受ける…。

結果、新之助は命を落とし埋葬されるが、ネットでは丈右衛門だった男は本当に死んだのか？と疑う声も。ドラマ公式インスタで丈右衛門だった男を演じた矢野のクランクアップ写真が１日現在、アップされていないことから「丈右衛門だった男のクランクアップの写真がないのが怖い」「やつのような人間になると、懐に鉄板ぐらい仕込んでいそうだけど（死んだふり）」「丈右衛門だった男さん、このままクランクアップ写真出ないなら亡くなってたとしても再登場の可能性あるよな」「あっけなく退場しすぎ？」などの声が上がっている。