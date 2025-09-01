覚醒剤取締法違反の容疑で、香川県丸亀市の暴力団組員ら3人が逮捕されました。

逮捕されたのは、丸亀市の指定暴力団六代目山口組傘下組織組員の男（49）と丸亀市の土木作業員の男（19）それに丸亀市の無職の男（26）の3人です。

警察の調べによりますと、暴力団組員の男は、3月3日、坂出市の団地で、丸亀市の土木作業員の男（19）に覚醒剤0.5グラムを1万5千円で販売した疑いが持たれています。土木作業員の男は3月、香川県内かその周辺地域で、覚醒剤若干量を摂取した疑いです。また、丸亀市の無職の男は、土木作業員の男に暴力団組員の男を紹介するなど、２人の取引きをほう助した疑いです。



警察は、3月5日に土木作業員の男に職務質問した際に、男が落ち着きがなかったことなどから尿検査を行い、覚せい剤の使用が明らかになったとして男を逮捕し、その後の調べて、他の2人の男をきょう（1日）逮捕したということです。調べに対して、土木作業員の男は容疑を認めており、他の2人は容疑を否認しているということです。警察は余罪があるものとみて調べを進めています。