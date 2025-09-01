上海協力機構（ＳＣＯ）首脳会議の歓迎式典での中国の習近平主席とロシアのプーチン大統領＝８月３１日/Sergei Bobylyov/AFP/Getty Images

天津（ＣＮＮ）中国の習近平（シーチンピン）国家主席は１日、２日間の日程で天津で開催されている上海協力機構（ＳＣＯ）首脳会議で、自国を世界経済の安定の原動力と位置づけ、パートナー諸国への支援に数億ドルを投じると表明した。

この首脳会議では、中国とロシアが世界の勢力均衡を自国に有利なものに修正しようと模索する中、中国の世界的なリーダーシップと、ロシアとの緊密で永続的なパートナーシップが強調されている。

習氏は世界の指導者らに対し、「我々は巨大市場の強みと加盟国間の経済的補完性を活用し、貿易と投資の促進を強化すべきだ」と述べ、今年、ＳＣＯ加盟国に２０億元（約４１０億円）の無償援助を約束し、ＳＣＯ開発銀行を設立して加盟国間の安全保障および経済協力の「より強固な基盤」を築くことを約束した。

米国を名指しこそしなかったものの、習氏は、ロシアのプーチン大統領、インドのモディ首相、トルコのエルドアン大統領をはじめとする各国首脳に向け、「覇権主義」「冷戦的思考」「いじめ的行為」に反対すると誓った。

今回の首脳会談は、中国とロシアの緊密な関係、そして長年にわたって両首脳が築き上げてきた友情を示す場となる。

ロシア国営ＲＩＡノーボスチ通信が公開した映像には、習氏とプーチン氏が談笑する様子が捉えられており、習氏のプーチン氏に対する温かくリラックスした態度がうかがえた。

クレムリン（ロシア大統領府）が公開した映像では、他の首脳らとの集合写真を撮り終えた後、ふたりが肩を並べて歩く様子もみられた。

トランプ米大統領が世界的な貿易戦争で各国を警戒させ、国際機関や対外援助から手を引く中、中国は米国が自ら築き上げてきた国際秩序を損なっていると見ており、米国に代わる存在として自国のビジョンを強化する機会と捉えている。

中国当局は開催にあたり、今年のＳＣＯが過去最大規模であることを強調。アジアと中東の２０カ国から指導者が参加すると述べた。