◆プロボクシング ▽ＷＢＡ、ＷＢＣ、ＩＢＦ、ＷＢＯ世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）王座統一戦１２回戦 井上尚弥―ムロジョン・アフマダリエフ▽ＷＢＯ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 武居由樹―クリスチャン・メディナ▽ＷＢＡ世界ミニマム級（４７・６キロ以下）王座決定戦１２回戦 高田勇仁―松本流星（９月１４日、名古屋・ＩＧアリーナ）

世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝と対戦するＷＢＡ世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（３０）＝ウズベキスタン＝が１日、横浜市内のジムで練習を公開。井上の父・真吾トレーナー（５４）も視察した。

練習前の会見で、井上を上回っている点を質問されたアフマダリエフは「自分の特徴であるパンチ、技術、耐久力、考える力、私はそれを総合的に全部持っている」と総合力が持ち味であると答えた。

この発言を受け、真吾トレーナーは「総合力では向こうも（各部門で）パーフェクトな円を描いていると思うが、そこを１つ大きくしたのが尚弥かな。すべてにおいて」と井上が総合力でもアフマダリエフを凌駕（りょうが）していると指摘。「最終的には、ボクシングＩＱがポイントになってくると思う」と話した。

アフマダリエフは公開練習でシャドーボクシングとミット打ちをごく短時間だけ披露して終了。手の内は明かさなかったが、真吾トレーナーは「シャドーも基本がしっかりしていてパワーも感じた。すごくバランスがいい。背は大きく感じなかったが、上半身もがっちりしている。（会見の様子を見て）すごくリラックスしているのかなと感じた」と印象を述べた。

井上は７月２４日から８月２５日までの１か月間、アフマダリエフに唯一の黒星をつけた元ＷＢＡ＆ＩＢＦ世界同級統一王者マーロン・タパレス（３３）＝フィリピン＝をスパーリングパートナーに招聘（しょうへい）して拳を交えた。ま８月上旬には東京・新宿区の帝拳ジムでプロデビュー後初の出稽古も敢行した。

真吾トレーナーは「タパレスは動ける体を作ってきてくれた。タパレスが気合も入れてきたので、緊張感を持って最後までやりきれた。めちゃめちゃいい練習になった」と振り返り、１３年ぶりの出稽古についても「精神面とかそういうところのコントロールを整理しないと。ジムと同じ動きができるのかというところもやらなければいけない。いろんな意味で、いい確認ができた」と収穫を明かした。

戦績は井上が３０戦全勝（２７ＫＯ）、アフマダリエフが１５戦１４勝（１１ＫＯ）１敗。

試合はＬｅｍｉｎｏで独占無料生配信される。