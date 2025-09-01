フランスのジュエリーブランド「ショーメ」が１日、大阪・夢洲の大阪・関西万博フランス館でエキシビション「ショーメ、自然美への賛歌」のオープニングイベントを開催し、乃木坂４６元メンバーで女優の西野七瀬が登壇。清楚（せいそ）な白のワンピースに黒のパンプスもあでやかで、報道陣から「マジ天使！」「本当にかわいい」などの声が上がった。

ショーメは創業２４５年。エキシビションに展示されている約２００年前に制作されたティアラを見て「こんなキレイに残ってるんだ！」と驚きの表情を見せた。

フランス館のテーマは「愛の賛歌」。愛を感じるものは何かと問われて「ご縁という風にも思うんですけど、自分と深く関わる人みんなじゃないかなと思ってます。仲良くしてくれる友達とか、家族とか。出会えて一緒に生きているということは、赤い糸でつながっているのかと思います」と答えた。

西野の夫は俳優の山田裕貴で、山田の父の元広島、中日選手・山田和利さんは先月１６日に６０歳で逝去したばかり。「ご縁」という言葉で義父への感謝も示しているようだった。

エキシビションはフランス館でこの日に開幕。１０月１３日まで。