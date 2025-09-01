卓球・早田ひな、万博で約600万円高級ジュエリーコーデ…「愛を感じるもの」にきっぱり回答
卓球の早田ひな（25）が1日、大阪・関西万博（大阪・夢洲）のフランス館に登場した。
【全身カット】美デコルテ全開！ホワイトドレスで透明感あふれる早田ひな
万博フランス館でエキシビション「ショーメ、自然美への賛歌」が始まり、オープニングイベントに豪華セレブがずらり来場。仏の高級ジュエリーブランド「ショーメ」を身にまとい、きらびやかな競演が実現した。
早田は、「ビー ドゥ ショーメ」コレクションのダイヤモンドをあしらったペンダントやオープンリング（税込157万3000円〜）、ハニカムブレスレット（同183万7000円）などを着用。ジュエリーの総額は、約600万円だった。
フランス館のテーマは「愛の讃歌」。互いの小指が見えない魔法の糸で結ばれているという「赤い糸の伝説」を通じて、自分への愛、他者への愛、自然への愛といった様々な「愛」に導かれる新しい未来のビジョンを提案する。
ショーメの出展テーマは「自然美への賛歌」。240年以上にわたり自然主義のジュエラーとして歩んできたショーメならではの没入空間を提供し、現代と歴史的ジュエリーの融合や、“麦の穂”“ミツバチ”そして“ミツバチの巣（ハニカム）”をグラフィカルに解釈した「ビー ドゥ ショーメ」コレクションを披露する。10月13日の万博閉幕まで開催される。
「赤い糸で結ばれ愛を感じるものは？」と聞かれ、早田は「やっぱり私は卓球」ときっぱり。「どんな時も卓球がそばにあった」とし、これからも「苦しい瞬間があるかもしれないけれど、人生、卓球が私には全て」と語っていた。
【全身カット】美デコルテ全開！ホワイトドレスで透明感あふれる早田ひな
万博フランス館でエキシビション「ショーメ、自然美への賛歌」が始まり、オープニングイベントに豪華セレブがずらり来場。仏の高級ジュエリーブランド「ショーメ」を身にまとい、きらびやかな競演が実現した。
早田は、「ビー ドゥ ショーメ」コレクションのダイヤモンドをあしらったペンダントやオープンリング（税込157万3000円〜）、ハニカムブレスレット（同183万7000円）などを着用。ジュエリーの総額は、約600万円だった。
ショーメの出展テーマは「自然美への賛歌」。240年以上にわたり自然主義のジュエラーとして歩んできたショーメならではの没入空間を提供し、現代と歴史的ジュエリーの融合や、“麦の穂”“ミツバチ”そして“ミツバチの巣（ハニカム）”をグラフィカルに解釈した「ビー ドゥ ショーメ」コレクションを披露する。10月13日の万博閉幕まで開催される。
「赤い糸で結ばれ愛を感じるものは？」と聞かれ、早田は「やっぱり私は卓球」ときっぱり。「どんな時も卓球がそばにあった」とし、これからも「苦しい瞬間があるかもしれないけれど、人生、卓球が私には全て」と語っていた。