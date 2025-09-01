日本プラモデル工業協同組合は、イベント「第63回全日本模型ホビーショー」を10月18日、19日に東京ビッグサイト南3・4ホールにて開催する。

本イベントでは80社以上の出展メーカーによるプラモデル、ラジコン、フィギュア、鉄道模型、ミニカー、エアソフトガン、トイホビー、工作、塗料、書籍など幅広いホビー製品が会場にて展示予定。

ホビーの魅力を体験していただける出展社の工夫を凝らした展示、魅力ある新商品発表、来場者対象のプレゼントキャンペーンやプラモデル体験教室、さらに昨年に続き好評のジャンク市も開催を予定している。

お宝発掘！ジャンク市2025

日時：10月18日、10月19日9時30分～14時00分

場所：東京ビッグサイト「全日本模型ホビーショー」南3ホール

もっと模型を楽しもう！模型&JOYと作るプラモデル体験教室

日程：10月18日、10月19日

場所：東京ビッグサイト「全日本模型ホビーショー」南3ホール 受付

講師：オオゴシトモエ・おぎのゆか（右衛門）予定

定員：各回先着30名（小学生以下は保護者の方も同伴での参加が必要となります）

参加費用：500円 ※教室で製作したプラモデルはお持ち帰りいただけます。

参加方法：会場内のプラモデル体験教室受付コーナーにて整理券を配布します。