「第63回全日本模型ホビーショー」が東京ビッグサイトにて10月18日より開催80社以上の出展メーカーによる新商品展示などを実施
【第63回全日本模型ホビーショー】 業者招待日： 10月17日9時～17時（一般の方はご入場できません） 一般公開日： 10月18日9時30分～17時30分 10月19日9時30分～16時30分 会場： 東京ビッグサイト南3・4ホール （東京都江東区有明3-11-1） 入場料： 当日券1,200円 前売券1,000円 ※中学生以下無料
日本プラモデル工業協同組合は、イベント「第63回全日本模型ホビーショー」を10月18日、19日に東京ビッグサイト南3・4ホールにて開催する。
本イベントでは80社以上の出展メーカーによるプラモデル、ラジコン、フィギュア、鉄道模型、ミニカー、エアソフトガン、トイホビー、工作、塗料、書籍など幅広いホビー製品が会場にて展示予定。
ホビーの魅力を体験していただける出展社の工夫を凝らした展示、魅力ある新商品発表、来場者対象のプレゼントキャンペーンやプラモデル体験教室、さらに昨年に続き好評のジャンク市も開催を予定している。
お宝発掘！ジャンク市2025
場所：東京ビッグサイト「全日本模型ホビーショー」南3ホール
もっと模型を楽しもう！模型&JOYと作るプラモデル体験教室
場所：東京ビッグサイト「全日本模型ホビーショー」南3ホール 受付
講師：オオゴシトモエ・おぎのゆか（右衛門）予定
定員：各回先着30名（小学生以下は保護者の方も同伴での参加が必要となります）
参加費用：500円 ※教室で製作したプラモデルはお持ち帰りいただけます。
参加方法：会場内のプラモデル体験教室受付コーナーにて整理券を配布します。
