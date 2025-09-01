¡Ú Number_i¡¦´ßÍ¥ÂÀ ¡Û ¡ÖNumero¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¤ª¤Í¤·¤ã¡¼¤¹¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¡¡¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡¡
Number_i¤Î´ßÍ¥ÂÀ¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï»£±Æ»þ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´ßÍ¥ÂÀ¤µ¤ó¤Ï¡ÖNumero¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¤ª¤Í¤·¤ã¡¼¤¹¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤ÈÄÖ¤ë¤È¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿²èÁü¤Ç¤Ï¡¢´ßÍ¥ÂÀ¤µ¤ó¤¬Çò¤¤¥·¥ã¥Ä¡¢Íá°á¡¢¹õ¤¤¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢¥°¥ì¡¼¤Î¥¹¡¼¥Ä¤Ê¤É¤ò¿È¤ËÃå¤±¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö´ß¤¯¤ó¥ª¥Õ¥·¥ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦♥¡¡¤É¤Î½Ö´Ö¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡¼¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¡¦¡Ö¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¿§¤ó¤Ê´ß¤¯¤ó¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ºÇ¹â¤Ë¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡¦¡Ö´ß¤¯¤ó♡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦♥¡¡¤É¤Î´ß¤¯¤ó¤â¥¹¥Æ¥¤À¤è¡¡ÆÃ¤Ë¡ÄÍá°á»Ñ¤¬¡Ä¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀèÆü¡¢´ßÍ¥ÂÀ¤µ¤ó¤Ï¡¢9·î22Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë2nd Full Album¡ÖNo.¶¡×¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë³Ú¶Ê¤Î¤Ò¤È¤Ä¡¢8·î11Æü¤ËÀè¹ÔÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿Digital Single¡ÖÌ¤³ÎÇ§ÎÎ°è¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª»£±Æ»þ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
