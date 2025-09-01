令和の運動会はラクだけど物足りない!?リレーなし、お弁当なし、流行を取り入れた競技名…に驚愕と共感の声【作者に聞く】
10月に開催されることが多かった運動会だが、昨今では5月に開催する学校が急増。新しい学年になって最初の大きな行事とあって、お子さんを持つ家庭では子どもの成長した姿を見るのが楽しみという人も多いのではないだろうか？3人の子どもたちの母親であるユウコトリトリ(@yuko_toritori)さんもそのひとりなのだが、昨年の運動会で驚いたエピソードがあるようで…！「令和を感じた運動会」と題してInstagramに投稿すると、共感する人たちであふれかえった。ユウコトリトリさんはどのようなところに「令和」を感じたのだろうか？ユウコトリトリさんに“令和の運動会”について話を聞いてみた。
ユウコトリトリさんのお子さんの学校で徒競走にビデオ判定が導入されたのは、2023年の運動会からだったという。「ゴールラインの真横にタブレットを構えた先生が立って録画を行っており、目を疑いました。最初は撮影者が先生だと気づかず『立入禁止の場所で堂々と撮影している!!とんでもない保護者だ…』と思っていました」と笑う。
作中に出てくる競技名には一部フェイクを入れているそうだが、「どれも今時の世相や“令和み”を感じる競技名で、先生のセンスがキラリと光ってました。個人的には、わりと毎年楽しみにしているポイントです！」と、令和の運動会に戸惑いながらも楽しんでいるようだ。
ユウコトリトリさんが漫画に描いた“令和の運動会”の様子を見て、「リレーもないんですか？それは驚きです」という驚愕の声や、「うちはとうとう、徒競走もなくなりました…。午前中で終わらせるために削ったそうです」といった全国各地からの報告が相次いでいる。
「お弁当ないのラクだけど、寂しいですよね」「お弁当もだけど、午後イチにやってたPTAのパパたちのリレーとか先生たちの綱引きとかなつかしいな！」と、消えてしまった種目をなつかしむ声も多く寄せられている本作「令和を感じた運動会」。自分が子供だった頃の運動会と比べながら読んでみるのもおもしろいかも。
取材協力：ユウコトリトリ(@yuko_toritori)
