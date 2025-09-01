リリースで公式発表

日本サッカー協会（JFA）が9月1日、アビスパ福岡のDF安藤智哉が怪我のため日本代表を辞退するとを発表した。

現在、日本代表のセンターバック（CB）陣では、DF冨安健洋（無所属）、DF伊藤洋輝（バイエルン・ミュンヘン）といった長期離脱の選手に加え、直近のリーグ戦ではDF町田浩樹（ホッフェンハイム）が前十字靭帯断裂の大怪我で戦線を離脱。今夏の移籍市場で川崎フロンターレからトッテナムに移籍したDF高井幸大も合流後に負傷し、怪我人が相次いでいる状況だった。

安藤は7月に韓国で行われたE-1選手権のメンバーに選ばれて2試合に出場。所属する福岡でも守備の要として、好パフォーマンスを見せていたなかで無念の代表辞退になった。

安藤は前日の8月31日、J1リーグ第28節の柏レイソル戦にフル出場。公式リリースでは「怪我のため」と発表され、「追加招集選手は決まり次第お知らせします」とした。同日には、MF鎌田大地（クリスタル・パレス）、MF佐野航大（NECナイメヘン）の追加招集が発表されていたなかで、安藤の代表辞退が決定。合計26人のメンバーでアメリカ遠征に臨むことになる。（FOOTBALL ZONE編集部）