¡Ö»õ¤¬¤ª¤ó¤Ê¤¸¡×¶¿¤Ò¤í¤ß¡¢Êì¤È¤ÎÃÂÀ¸Æü2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡Ö¼ÂÇ¯Îð¤òÊ¹¤¯¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö2¿Í¤È¤â¤ª¼ã¤¤¡×
¤ª¤·¤ã¤ì¤¹¤®¤ë¡©Êì¤¬ÏÃÂê
¡¡²Î¼ê¤Î¶¿¤Ò¤í¤ß(69)¡áÊ¡²¬¸©½Ð¿È¡á¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢Êì¤È¤ÎÃÂÀ¸Æü½Ë¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆü¤¬²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤ª¤Õ¤¯¤í¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¤¿¤è¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Öº£Ç¯92ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¤±¤É¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¸µµ¤¤À¤è¡£¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¾Ð´é¤Ç¸µµ¤¤Ç¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤è¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¹õ¤¤¥È¥Ã¥×¥¹¤ËÇò¤¤¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤ò±©¿¥¤ê¡¢¥³¥µ¡¼¥¸¥å¤ä¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÊì¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö»õ¤¬¤ª¤ó¤Ê¤¸¡×¡Ö92ºÐ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤Â©»Ò¤ò»º¤ß°é¤Æ¤¿»òÊª¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö2¿Í¤È¤â¤ª¼ã¤¤¡×¡Ö¼ÂÇ¯Îð¤òÊ¹¤¯¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡ÖÈþ¿Í¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¤ªÊì¤µ¤ó¡×¡ÖÈþ¤·¤¤92ºÐ¡×¡ÖºÇ¹â¤Î¾Ð´é¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¹âÎð¼Ô¤Î¤ª¼êËÜ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£