¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Åê¼êÎý½¬¡Ê1Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥â¥¤¥Í¥íÅê¼ê¡Ê29¡Ë¤¬1Æü¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò»È¤Ã¤¿Îý½¬¤Ç¡¢¤½¤Î¶¯ð×¤¹¤®¤ëÂÎ´´¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥Ü¡¼¥É¤Î¾å¤òº¸Â¤ÇÎ©¤Ã¤¿¥â¥¤¥Í¥í¤Ï¡¢Åê¤²¤é¤ì¤¿2¤Ä¤Î¥Ü¡¼¥ë¤òº¸±¦¤Î¼ê¤Ç¾å¼ê¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¤·¡¢Åê¤²ÊÖ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤òÀ¾¥¹¥ÝWEB¡¡OTTO¡ª¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Ã´Åö¤¬Âª¤¨¡¢X¤ËÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡Æ°²è¤Ï17ÉÃ´Ö¡£¤½¤Î´Ö¡¢²¿ÅÙ¤â¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²ÊÖ¤¹¤¬¡¢ÂÎ¤ÏÍÉ¤ì¤Æ¤âÂ¤òÃå¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²áµî¤ËºÇÂ®158¥¥í¤òµÏ¿¤·¤¿¥â¥¤¥Í¥í¡£¤½¤ÎÂÎ´´¤Î¶¯ð×¤Ö¤ê¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ð¥é¥ó¥¹¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÊÒÂ¤Ç¾è¤Ã¤Æ¡¢Î¾¼ê¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤ÆÎ¾¼ê¤ÇÅê¤²¤Æ¤ë¤Î¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤ª¤«¤·¤¤¡×¡Ö¥â¥¤¥Í¥íºÙ¤¤¤Ê¡Á¤Ã¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤¤¤¿¤é»×¤¦¤±¤É¥à¥Ã¥¥à¥¤ä¤ó¡¡¤½¤ê¤ã¤½¤ä¤Ê¡×¡ÖÂÎ´´¤¬¶¯²á¤®¤ë¡¡69¥¥í¤Ç¤â¤¹¤´¤¤µåÅê¤²¤ë¤ï¤±¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬X¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥â¥¤¥Í¥í¤Ê¤é¤ª¼ê¶Ì»Ï¤á¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¡ÖÌõÊ¬¤«¤é¤Ê²á¤®¤Æ¤â¤Ï¤ä¾Ð¤¤¤·¤«½Ð¤é¤ó¥ì¥Ù¥ë¡×¡Ö´ïÍÑ¤µ¤âÂÎ´´¤ÎÀ¨¤µ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥â¥¤¥â¥¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£