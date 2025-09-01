大量の小銭は数えるのが大変。コンビニ店員が教える、小銭の“簡単な”数え方／ニーチェ先生6
「お客様は神様だろぅ!?」理不尽なクレームを言うお客。この世は右を見ても左を見ても心の寂しい人ばかり…。
【漫画】『ニーチェ先生〜コンビニに、さとり世代の新人が舞い降りた〜』を第1回から読む
深夜のコンビニでアルバイトしながら就職活動をしている松駒くん。ある日、夜勤バイトにさとり世代の大型新人「ニーチェ先生」こと、仁井智慧（にいともはる）がやってきた！ クセ強なお客にも独自の接客哲学で切れ味鋭い言葉を淡々と返していく。相手を寄せつけない言葉の最大瞬間風速は超台風級!?
累計265万部突破!! 生きにくい世を生きる人に贈る、痛快コンビニコメデ『ニーチェ先生〜コンビニに、さとり世代の新人が舞い降りた〜』の1〜6巻からエピソードを厳選してお届けします！ ※物価高の嵐に大混乱!? 待望の最新23巻は8月27日発売!!
※本記事は『ニーチェ先生〜コンビニに、さとり世代の新人が舞い降りた〜6』（ハシモト：漫画、松駒：原作/KADOKAWA）から一部抜粋・編集しました
【漫画】『ニーチェ先生〜コンビニに、さとり世代の新人が舞い降りた〜』を第1回から読む
深夜のコンビニでアルバイトしながら就職活動をしている松駒くん。ある日、夜勤バイトにさとり世代の大型新人「ニーチェ先生」こと、仁井智慧（にいともはる）がやってきた！ クセ強なお客にも独自の接客哲学で切れ味鋭い言葉を淡々と返していく。相手を寄せつけない言葉の最大瞬間風速は超台風級!?
※本記事は『ニーチェ先生〜コンビニに、さとり世代の新人が舞い降りた〜6』（ハシモト：漫画、松駒：原作/KADOKAWA）から一部抜粋・編集しました