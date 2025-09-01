「ワイズマート」がNEW OPEN！アトレ信濃町

アトレ信濃町では2025年9月17日(水)に、地域密着型スーパー「ワイズマート」がオープンします。

【JR信濃町駅直結！300坪を超える大型店舗であなたの食卓をより豊かに。】

千葉・東京・神奈川に約40店舗を展開する地域密着型スーパー「ワイズマート」がアトレ都内初出店として、オープンします。

300坪を超える広々とした店舗面積を活かし、新鮮な野菜・果物・お魚・お肉、そして手づくりのお惣菜まで、“今日の食卓”を彩る品々を、心を込めて取り揃えます。

「いつもの食材に、ちょっとした発見を。」「忙しい日も、ほっとする味を。」

そんな日常のひとコマに、わくわくを添えるお店です。

通勤・通学の合間にも、ふらっと立ち寄れる便利な立地で、忙しい毎日にも“おいしい”を届け、地域の皆さまに愛される“街の冷蔵庫”を目指して、いよいよ2025年9月17日(水)アトレ信濃町 1Fにオープンします。

■ワイズマート営業時間：7:00〜22:30

フロアマップ

【オープンを記念して、スペシャル企画が盛りだくさん！】

■オープニングセール

生鮮食品やお買い得商品を多数取り揃えた特別セールを実施します。

・第一弾：9月17日(水)〜9月19日(金)

・第二弾：9月20日(土)〜9月22日(月)

・第三弾：9月23日(火)〜9月26日(金)

■ワイズマート信濃町店誕生祭！豪華景品が当たるかも！？ガラポン大抽選会

期間中のお買い物レシートで豪華賞品が当たる抽選会に参加できます。

抽選日時：9月19日(金)〜9月21日(日)10:00〜18:00

参加条件：9月17日(水)〜9月21日(日)の購入レシート

合計1,500円(税込)毎に1回抽選(お一人様上限5回まで)

賞品例 ：ワイズマートお買物券、国産ステーキ食べ比べセット、

極上！国産うなぎ長焼きなど

■マスコットキャラクター「ワイズちゃん」がやってくる！ 〜ワイズちゃんin信濃町〜

ワイズマートの人気者「ワイズちゃん」が信濃町店に登場します。

登場日時：9月20日(土)

(1)10:00〜10:30 (2)14:00〜14:30 (3)16:00〜16:30

ワイズちゃん

■オープン記念ノベルティプレゼント

期間：9月17日(水)〜なくなり次第終了

内容：購入金額500円(税込)以上のお客様、先着1,000名様に

オリジナルジッパーバッグ(6枚入)がプレゼントされます。

■ワイズアプリ 新規ダウンロードキャンペーン

内容：ワイズアプリを新規ダウンロードし、ワイズマート信濃町店で

500円(税込)以上購入いただくと、キャンペーンポイントとして

100ポイントがプレゼントされます。

期間：(1)新規ダウンロード 9月1日(月)〜10月31日(金)

(2)利用期間 9月17日(水)〜10月31日(金)

※期間中の新規ダウンロードとワイズアプリを使用したアトレ信濃町店でのお買い物＜500円(税込)＞がキャンペーンポイント付与の条件となります。

■ワイズマートのレシート提示で、お得にお買い物♪

当日購入レシート合計2,000円(税込)以上を対象ショップでご提示すると、お得な優待が利用できます。

※合算不可

期間 ： 9月17日(水)〜9月30日(火)

■ワイズカード会員子育て応援サービス 早期スタート受付

期間中にお申込みいただくと、通常より早くお得なサービスが適用されます。

受付期間 ：オープン前：9月14日(日)〜9月16日(火)

オープン後：9月17日(水)〜9月21日(日)

受付時間・場所：10:00〜17:00 店舗前特設カウンター

特典 ：期間中のお申込み完了で、10月1日(水)より

「子育て応援サービス(5％割引)」を適用開始します。

※別途ワイズカードへのご入会(発行手数料200円税込)が必要です 。

【アトレ信濃町は日常に寄り添う館へ】

アトレ信濃町は、2021年に「FEEL GAIEN」〜Sharing the taste ＆ mind〜をコンセプトにリニューアルを行い、神宮外苑の入口にある駅ビルとして、来街する人々がスポーツやイベントの感動と共に食を楽しめる、居心地の良い空間を目指して参りました。

今回、都心に所在するアトレ信濃町に「ワイズマート」がオープンすることにより、これまで以上にイベントシーンでの利便性が向上することは勿論、地域の皆さまや来街する人々が気軽に食料品や日用品を利用できる、日常に寄り添う館へと生まれ変わります。

【施設概要】

■アトレ信濃町 施設概要

施設名 ：アトレ信濃町

所在地 ：東京都新宿区信濃町34(JR信濃町駅)

営業時間：7:00〜23:00

※ショップにより異なる

※最新の営業時間はアトレ信濃町のHPを確認してください。

階数 ：地上2階

店舗面積：1,450平方メートル

店舗数 ：9ショップ(2025年9月1日現在)

