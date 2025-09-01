◇米女子ゴルフツアー FM選手権 最終日（2025年8月31日 米マサチューセッツ州 TPCボストン＝6598ヤード、パー72）

13位から出た畑岡奈紗（26＝アビームコンサルティング）が6バーディー、2ボギーの68で回り、通算13アンダーで日本勢最上位の7位に入った。

最終18番で1・5メートルのバーディーパットを沈めた畑岡はガッツポーズをつくった。「しっかり伸ばして終われて良かった。最後決めればトップ10あるかなと思ってやっていた。そこを決めきれて良かった」。4月のJMイーグルLA選手権（6位）以来約4カ月ぶり、今季3回目のトップ10入りを果たし、満足感がにじんだ。

支えとなったのはパットだ。9番では3メートルをねじ込んでパーを拾うなど微妙な距離からよく決めた。合計27パットにまとめた畑岡は「パットで去年から悩んでいた。近くに寄せないと、という心理的なところもあった。あれだけ入ってくれると5メートルでもいいからとターゲットを広く取れる」と明るい表情で話した。

今後はクローガー・クイーン・シティー選手権（11日開幕、オハイオ州）を経て、ツアー初優勝を飾ったアーカンソー選手権（19日開幕、アーカンソー州に臨む。

「オハイオの試合はまだ会場は新しいので、うまく戦略していきたい。ウォルマート（アーカンソー選手権）は2回勝ってるので、3勝目できたらいい」と意気込みを示した。