◇京滋大学野球秋季リーグ開幕節1回戦 花園大7―0明治国際医療大（2025年9月1日 わかさスタジアム京都）

京滋大学野球の秋季リーグ戦が1日に開幕し、花園大は明治国際医療大との1回戦を7―0の8回コールドで制して先勝した。

今秋ドラフト上位候補に挙がる最速155キロ右腕の藤原聡大（4年）は7回被安打2、無失点に抑えて先勝に貢献した。

3年秋にリーグ最多に並ぶ1試合18奪三振を記録した相手との対戦。今回は6奪三振に終わった投球を振り返り、「三振ではリズムが生まれない。フライを打たせるなど、出来る限り野手にもボールに触れてもらうことでリズムを出そうと思った」と狙い通りの投球でコールド勝利につなげた。

力感を抑えた投球ながら、最速は153キロを計測。今秋初登板をNPB6球団のスカウトが視察した中、「周りからはドラフトが2カ月後にあるという見られ方をすると思うけど、このチームで神宮に行くことだけを考えて、チームの勝利に貢献したい」と冷静に意気込んだ。

奥本保昭監督は「“プロへのアピールではなく勝てる投球をします”と言っていた。今日は8割ぐらいの力感に見えたけど、状況に応じた投球ができるようになったと思います」と成長を認めた。

◇藤原 聡大（ふじわら・そうた）2003年（平15）11月20日生まれ、三重県伊賀市出身の21歳。小1から阿山ブルーファイヤーズで野球を初めて投手と遊撃手。中学では甲賀リトルシニアに所属。水口（滋賀）では1年秋に背番号6でベンチ入りし、2年秋から背番号1。花園大では1年春からリーグ戦に登板し、2年春に全日本大学野球選手権に出場。50メートル走6秒1、遠投115メートル。1メートル77、75キロ。右投げ右打ち。