明日9月2日（火）夜9時 日本テレビ系で放送の「ザ！世界仰天ニュース」。ゲストは福本莉子、山里亮太（南海キャンディーズ）、堀田茜、小栗有以（AKB48）。

VTRでは、奇跡のラブストーリーを再現。約20年もの間ある有名劇団の推し活をしていた熱心なオタク男性が、突然推しとの食事会に参加することに。その後推しからのアプローチを受け、まさかの結婚！普段は女性と話すことも苦手な彼が起こした奇跡。二人は一体どうやって結ばれたのか!?

元有名Jリーガーが落ちた許されない恋。彼は北朝鮮代表としてワールドカップに出場したサッカー選手で、彼女は韓国の国家機密を知り得る立場の女性だった。別れなければ国家問題に？禁断の恋の行方とは？

スタジオでは、ゲストが“推し”にまつわるトークを。宝塚歌劇が好きだという山里は「生まれ変わったら宝塚に娘役で入りたいと思い始めた」といい、自ら考案してノートに書いたという芸名を公開！

番組初登場となる小栗は「生で見たときに感動しました！」と、ある人物について語るが、山里から「AKB48としての大問題発言！」とツッコミが!?

昨年4月、一般男性との結婚を発表した堀田。「この人しかいない」と考えてとったまさかの行動とは？さらに、プロポーズは思い出に残るシチュエーションを希望していた堀田に起きた嬉しいサプライズについても明かす。

また、「お付き合いして2か月で結婚」した山里も「仕事で出かける時に…」自宅での蒼井優とのプロポーズの瞬間を振り返り、スタジオは大盛り上がり！