¥Þ¥¤¥Õ¥¡¥¹¡¦£È£é£ò£ï¡¡¥é¥¤¥Ö¤ÎÃæÃÇ¤ò¼Õºá¡Ö¤È¤Æ¤â²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤È¤Æ¤â¾ð¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö£Í£Ù¡¡£Æ£É£Ò£Ó£Ô¡¡£Ó£Ô£Ï£Ò£Ù¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦£È£é£ò£ï¡Ê£³£±¡Ë¤¬£¸·î£³£±Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡££¸·î£³£°Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö£Í£Ù¡¡£Æ£É£Ò£Ó£Ô¡¡£Ó£Ô£Ï£Ò£Ù¡¡£Á£Ó£É£Á¡¡£Ô£Ï£Õ£Ò¡¡£²£°£²£µ¡×¤Î°¦ÃÎ¡¦£Ã£Ï£Í£Ô£Å£Ã¡¡£Ð£Ï£Ò£Ô£Â£Á£Ó£Å¸ø±é¤òÃæÃÇ¤·¤¿¤³¤È¡¢ÊÂ¤Ó¤Ë£³£±Æü¤Î¸ø±é¤¬±ä´ü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥Ð¥ó¥É¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¡ÖËÜÆü¡¢¥é¥¤¥ÖÃæÈ×¤Ë£È£é£ò£ï¤Î¹¢¤ÎÉÔÄ´¤¬¸«¼õ¤±¤é¤ì¡¢±þµÞ½èÃÖ¤Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Â³¤¤¤Æ¤Î²Î¾§¤¬¸·¤·¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿°Ù¡¢³«ºÅ¤òÃæ»ß¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ï¤Ë¡¢£È£é£ò£ï¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤òÄÌ¤¸¤Æ¸ÀµÚ¡£¡ÖºòÆü¡¢º£Æü³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿³§¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£ÀÞ³ÑÍ½Äê¶õ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¹â¤¤¥Á¥±¥Ã¥ÈÂåÊ§¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ËÉÔ¹ÃÈå¤Ê¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡Ö¼«Ê¬¼«¿È£Ì£É£Ö£ÅÅÓÃæ¤ÇÀ¼¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤Î½Ö´Ö¤ËÃæÃÇ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·èÃÇ¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ¥Ù¥¹¥È¤Ê¾õÂÖ¤¸¤ã¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤Ë²Î¤òÆÏ¤±¤ë¤Î¤ÏÀ¨¤¯¼ºÎé¤Ê»ö¤À¤Ê¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤ÇºòÆü¡¢º£Æü¤Î£Ì£É£Ö£Å¤ò¸«Á÷¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤È¤Æ¤â²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤È¤Æ¤â¾ð¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤âÁ´¤Æ¼«Ê¬¤Î»ê¤é¤Ê¤µ¤«¤é¤Ç¤·¤¿¡£³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ß¤ó¤Ê¡¢ËÜÅö¤Ë¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£É¬¤º¿¶ÂØ¸ø±é¡¢Á´ÎÏ¤Ê¾õÂÖ¤ÇÄ©¤à¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¸ø±é¤Ï£±£°·î£²£°Æü¤È£²£±Æü¤Ø¤Î¿¶ÂØ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£