大人のための限定ドリンクも！北海道ホテル＆リゾート　2025年秋限定の親子向け仮装＆ハロウィンイベント

北海道ホテル＆リゾート 2025年秋限定の親子向け仮装＆ハロウィンイベント

北海道ホテル＆リゾートは、「ホテルナトゥールヴァルト富良野」「芦別温泉スターライトホテル＆おふろcafe星遊館」「新冠温泉ホテルヒルズ」の3つのグループホテルにて、2025年秋限定の親子向け仮装＆ハロウィンイベントを開催。

紅葉や秋の味覚に彩られた北海道の自然とともに、子どもから大人まで楽しめる「ハロウィン体験」と「秋の思い出づくり」をテーマに、宿泊や滞在そのものが特別な体験となる企画をお届けします。

◆思い出いっぱい！家族で過ごすHHRのオータムバケーション

北海道ホテル＆リゾートは、この秋だけの特別企画として、親子で楽しめるハロウィン体験や、大人のための限定ドリンク、そして旬の味覚を堪能できるグルメイベントを用意されました。

紅葉に染まる北海道で、ご家族やご友人と一緒に心温まる秋のひとときを過ごせます。

「親子で楽しむ、心に残る秋のハロウィン体験」

北海道ホテル＆リゾートは「家族で過ごす秋の思い出づくり」をテーマに、3つのホテルで親子参加型の仮装イベントを開催します。

お子様の仮装は新冠温泉ホテルヒルズ、大人の仮装は芦別温泉スターライトホテルでの利用がおすすめです。

秋の装いに身を包み、写真撮影や記念のひとときを楽しみながら、ここでしか体験できない“秋のハロウィンステイ”をお届けします。

「秋の夜長を上質にする“特別なお酒”」

この秋限定で、北海道ホテル＆リゾートでは各ホテルにて“果実酒”をテーマにしたアルコールフリードリンクを用意されました。

旬の味覚を取り入れたレストランやラウンジでのお食事とともに、特製の果実酒を心ゆくまで堪能できます。

秋の夜長にゆったりと楽しむひとときが、旅をより一層豊かなものに彩ります

◆「“旬の味覚”と“オンリーワン体験”で楽しむ秋の旅」

紅葉が美しく彩るこの季節、北海道ホテル＆リゾートでは秋ならではの特別な体験を用意されました。

旬の味覚を味わうグルメ企画に加え、ハロウィンイベントや季節限定の特別なお酒、そしてその土地ならではの“ここでしか味わえない体験”が待っています。

ご家族での旅行はもちろん、大人の秋旅にもおすすめの多彩なプログラムで、思い出に残るひとときをお届けします。

◆各ホテルの取り組み紹介

■新冠温泉ホテルヒルズ

新冠温泉ホテルヒルズ2025年秋のワクワク

【ハロウィン】キッズ仮装で楽しむイベント

日帰りや宿泊に合わせて楽しめる仮装イベントを実施。

親子で衣装に着替えて記念撮影を楽しめ、ハロウィン装飾で彩られた館内が秋の思い出に。

【特別なお酒】「日高ワイン＆シードル」フリードリンク

新冠ならではの地酒を揃えたアルコールフリーサービスを提供。

滞在中に気軽に楽しめる、大人に嬉しい特別企画です。

【オンリーワン体験】五感をフルに使う湯浴み体験

太平洋に沈む夕日を望む天然温泉。

内湯や露天風呂で自然と一体化する極上のリラックスタイムを堪能できます。

【オンリーワン体験】“馬のまち新冠”でのふれあい

ホテルから車で2分の「ホロシリ乗馬クラブ」で乗馬やえさやり体験。

新冠ならではの“馬とのふれあい”が楽しめます。

■芦別温泉スターライトホテル＆おふろcafe星遊館

・所在地 ： 〒075-0035 北海道芦別市旭町油谷1

芦別温泉スターライトホテル＆おふろcafe星遊館 2025年秋のワクワク

【ハロウィン】館内がハロウィン仕様に変身！

館内をハロウィン装飾で演出。

親子で仮装して楽しめる非日常空間を用意。

コンセプトルームでの滞在や館内イベントが、秋の旅をより特別に彩ります。

【特別なお酒】夜のアルコールタイムに果実酒が登場

夕食後の時間を楽しむ「果実酒」イベントを秋限定で開催。

秋の夜長にふさわしい、大人のお客様のための特別なひとときです。

【秋の味覚】約1万冊の本と楽しむ「おふろcafe」

旬の味覚を取り入れたメニューを揃えたカフェ空間。

約1万冊の本とともに、家族でゆったりとした時間を過ごせます。

【オンリーワン体験】「星の降る里」芦別で星空観察

澄んだ空気の下で行う星空ウォッチングイベントを開催。

9月には夏の大三角や天の川、10月には秋の四辺形やペガスス座が美しく広がり、条件が良ければ流星群も観察できます。

■ホテルナトゥールヴァルト富良野

・所在地 ： 〒076-0034 北海道富良野市北の峰町14-46

ホテルナトゥールヴァルト富良野 2025年秋のワクワク

【ハロウィン】ロビーやアソビバが秋の装飾に

館内ロビーやキッズスペースを秋のハロウィン装飾で演出。

親子で楽しめる写真映えスポットが多数あり、滞在そのものが思い出に残ります。

【特別なお酒】夕食バイキングでアルコール飲み放題

オールインクルーシブ形式で、アルコールやドリンクを自由に楽しめます。

大人の秋旅をより贅沢に演出します。

【秋の味覚】高評価の石窯パン朝食

ホテル自慢の石窯で焼き上げたパンが並ぶ朝食ブッフェ。

北海道の秋の朝を特別なひとときにします。

【オンリーワン体験】隠れ絶景スポット「ぶどう畑」

ホテル近郊のぶどう畑から望む夕景は必見。

また、9月は収穫期を迎えたぶどうの房が実り、黄金色に染まる田園風景が広がります。

10月には紅葉が進み、山並みと畑が鮮やかなコントラストを描き、秋ならではの絶景を楽しめます。

■全ホテル共通：「ウェルカムベビーのお宿」認定で、安心のファミリーステイ

ウェルカムベビーのお宿 お子様大歓迎

3つのグループホテルすべて、ミキハウス子育て総研からウェルカムベビーの認定をいただいています。

100個の設問に80点以上をクリアしなければ認定をいただけません。

オムツゴミ箱・お尻拭き・ベビーソープ・電子レンジ・哺乳瓶洗浄器・踏み台・DVDプレーヤーがお部屋に備え付けとなっています。

