Tabioオンラインストア、3日間限定で全品15％オフ！さらにお得なクーポンが当たるルーレットチャンスも。
2025年9月1日から3日まで、Tabioの公式オンラインストアでは24周年を記念した特別キャンペーンを開催しています。
9月1日限定のキャンペーンも...
期間中は、サイト内で販売している全商品が15％オフのスペシャルプライスに。
シンプルなデザインで着回し力の高いリブソックスや、吸水・速乾機能を備えたスニーカー用ソックス、ツボ押し滑り止め加工を施した五本指ソックス、下着の透けを防止するペチパンツなど、セール商品を除くすべての商品が値下げ対象です。
商品をカートに追加し、レジの最終確認画面に進むと値引きが適用されます。
さらに、9月1日限定で最大5％オフクーポンが当たるルーレットキャンペーンを実施。
1等は5％オフ、2等は4％オフ、3等は3％オフのクーポンがもらえます。
クーポンは9月1日のみ利用可能。ルーレットで表示されたクーポンコードをレジのクーポンコード入力欄に入力してください。
なお、キャンペーンへの参加には会員登録が必要です。
ゲスト購入、店頭受け取り、他クーポンとルーレットクーポンの併用は対象外となるのでご注意を。
定番アイテムもWEB限定アイテムも、キャンペーンを活用すればお得にゲットできますよ。まとめ買いは今がチャンスかも。
※画像は公式サイトより。
（東京バーゲンマニア編集部）