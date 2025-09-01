Tabioオンラインストア、3日間限定で全品15％オフ！さらにお得なクーポンが当たるルーレットチャンスも。

2025年9月1日から3日まで、Tabioの公式オンラインストアでは24周年を記念した特別キャンペーンを開催しています。

9月1日限定のキャンペーンも...

期間中は、サイト内で販売している全商品が15％オフのスペシャルプライスに。

シンプルなデザインで着回し力の高いリブソックスや、吸水・速乾機能を備えたスニーカー用ソックス、ツボ押し滑り止め加工を施した五本指ソックス、下着の透けを防止するペチパンツなど、セール商品を除くすべての商品が値下げ対象です。

商品をカートに追加し、レジの最終確認画面に進むと値引きが適用されます。

さらに、9月1日限定で最大5％オフクーポンが当たるルーレットキャンペーンを実施。

1等は5％オフ、2等は4％オフ、3等は3％オフのクーポンがもらえます。

クーポンは9月1日のみ利用可能。ルーレットで表示されたクーポンコードをレジのクーポンコード入力欄に入力してください。

なお、キャンペーンへの参加には会員登録が必要です。

ゲスト購入、店頭受け取り、他クーポンとルーレットクーポンの併用は対象外となるのでご注意を。

定番アイテムもWEB限定アイテムも、キャンペーンを活用すればお得にゲットできますよ。まとめ買いは今がチャンスかも。

※画像は公式サイトより。

