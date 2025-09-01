JO1佐藤景瑚、万博で総額1000万円超のジュエリーコーデ きらびやかにフランス館登場
JO1の佐藤景瑚（27）が1日、大阪・関西万博（大阪・夢洲）のフランス館に登場した。
【全身カット】スタイル良すぎ！ホワイトジャケットでビシッと登場した佐藤景瑚
万博フランス館でエキシビション「ショーメ、自然美への賛歌」が始まり、オープニングイベントに豪華セレブがずらり来場。仏の高級ジュエリーブランド「ショーメ」を身にまとい、きらびやかな競演が実現した。
佐藤が着用したのは、「ビー ドゥ ショーメ」コレクションのダイヤモンドをあしらったハニカムペンダント（税込105万1600円）、タイペンダント（同111万1000円）、ブレスレット（同732万6000円）など8アイテム。総額は、ジュエリーだけで1000万円超となった。
このきらびやかなコーデで行きたい大阪のスポットを聞かれると、佐藤は「まだ全然、万博を回れてないんで、回りたいな。観光したいな」と笑顔で語っていた。
フランス館のテーマは「愛の讃歌」。互いの小指が見えない魔法の糸で結ばれているという「赤い糸の伝説」を通じて、自分への愛、他者への愛、自然への愛といった様々な「愛」に導かれる新しい未来のビジョンを提案する。
ショーメの出展テーマは「自然美への賛歌」。240年以上にわたり自然主義のジュエラーとして歩んできたショーメならではの没入空間を提供し、現代と歴史的ジュエリーの融合や、“麦の穂”“ミツバチ”そして“ミツバチの巣（ハニカム）”をグラフィカルに解釈した「ビー ドゥ ショーメ」コレクションを披露する。10月13日の万博閉幕まで開催される。
