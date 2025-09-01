「２４時間テレビ」出演見合わせのキンプリ盒恭た諭‖緻鬚両湘銚蟻世蕕亡脅奸嶌嚢發離瀬鵐后廖岼貔庫困譴泙擦鵝

体調不良のため、８月３０、３１日の日本テレビ系「２４時間テレビ４８―愛は地球を救う―」出演を見合わせたＫｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅ・郄橋海人が１日、インスタグラムのストーリーズを更新し、「本当にお疲れ様でした」と思いをつづった。

郄橋は「２４時間テレビに出演された皆さん、番組スタッフの皆さん、関わられた全ての皆さん。本当にお疲れ様でした」とコメント。「そして、自分が出られなくなったことによりご迷惑をおかけして、本当に申し訳ありませんでした。廉や元太、そして皆さんには感謝の気持ちでいっぱいです」と永瀬廉や自身プロデュースのダンス企画で代役を務めたＴｒａｖｉｓ Ｊａｐａｎ・松田元太に感謝した。

「準備段階で僕が感じていた想いは、皆さんのパフォーマンスを拝見してより、強くなりました。人を知り、想う事で自分も豊かになれる、ということ。そして、ダンスは楽しい！ということ。最高のダンスをしていた元太とパフォーマーの皆さんのエネルギーを、一生忘れません」とステージの成功を喜び、「皆様、本当にお疲れ様でした」と重ねて感謝していた。