田中みな実、背中ざっくりドレスで魅了 芝居への思い語る「もっと真摯に…」
元TBSアナウンサーで女優の田中みな実が1日、都内で行われた「Panasonic nanocare 20th ANNIVERSARY EVENT」に出席した。
ヘアードライヤー ナノケアが今年20周年を迎えたことを記念して開催されて同イベントに、女優の田中みな実、ロックバンド・[Alexandros]のボーカル＆ギター・川上洋平、デザイナーでアーティストの篠原ともえ、アイドルデュオ・ROIROM、ヘアメイクアップアーティスト・KUBOKIがスペシャルゲストとして登場。出演する新WEBムービーなどについてトークを展開した。
田中は、背中がざっくり開いたノースリーブのドレスをまとって登場。今後チャレンジしたいことを聞かれると、「まだ俳優業を始めて5〜6年ぐらいなので、もっと真摯にお芝居と向き合っていきたいなという感じで、新たな挑戦をするというよりかは、今やっていることを突き詰めていきたいなという感じがしています」と今の思いを述べ、司会者から「いろいろなお姿を拝見したいです」と言われると、「お仕事をいただけたら何でも頑張ります」と答えていた。
