災害時でも乾電池を入れ替えるだけ！スターリング「2ポート乾電池スマホ充電器シリーズ」

スターリング「2ポート乾電池スマホ充電器シリーズ」

スターリングは、災害時でも乾電池を入れ替えるだけでスマートフォンを充電できる「2ポート乾電池スマホ充電器シリーズ」を、2025年9月1日(月)に発売します。

＜主な販売先：Amazon(BP-038／BP-838)＞

・BP-038 2ポート乾電池スマホ充電器

・BP-838 10年保存乾電池付き2ポート乾電池スマホ充電器

■商品の特徴

＊ USB Type-A & Type-Cの2ポート搭載

＊ 乾電池式で再充電不要

＊ 8本でも4本でも使用可能

＊ 長期保存可能な乾電池と一緒に備蓄すればより安心

＊ 10年保存乾電池付き2ポート乾電池スマホ充電器なら電池とケーブル付きだから、そのまま防災バッグに追加可能

BP-038 2ポート乾電池スマホ充電器

■商品概要

【BP-038 2ポート乾電池スマホ充電器】

実勢販売価格：3,400円(税別)

使用電源 ：アルカリ単3乾電池4本もしくは8本(別売り)

仕様 ：USB-TYPE-C出力：5V 1A／USB-TYPE-A出力：5V 1A

カラー ：ホワイト

本体寸法 ：100×68×39mm

本体重量 ：80g(本体のみ)

材質 ：ABS樹脂

JAN ：4511793008600

【BP-838 10年保存乾電池付き2ポート乾電池スマホ充電器】

実勢販売価格：5,000円(税別)

使用電源 ：アルカリ単3乾電池4本もしくは8本(8本付属)、

仕様 ：USB-TYPE-C出力：5V 1A／USB-TYPE-A出力：5V 1A

カラー ：ホワイト

本体寸法 ：100×68×39mm

本体重量 ：80g(本体のみ)

材質 ：ABS樹脂

付属品 ：2in1充電ケーブル(マイクロUSB／Type-C)、

10年保存アルカリ単3乾電池8本

JAN ：4511793008617

2ポート充電イメージ

1ポート充電イメージ

■Q&A

Q1. なぜ乾電池式なのですか？

A1. 停電時にモバイルバッテリーは再充電ができず、ソーラーは天候に左右されます。

乾電池式なら入れ替えるだけで安定して使えます。

Q2. 8本でも4本でも使えるのはなぜ？

A2. 災害時に「乾電池が8本揃わない」事態を想定し、4本でも最低限使えるように設計しました。

Q3. 災害時に店頭から乾電池がなくなる心配は？

A3. 大規模災害時には一時的に品薄になる可能性があります。

しかしアルカリ乾電池は保存期限5〜10年と長いため、あらかじめ本製品と一緒に備蓄しておけば安心です。

特にBP-838には「10年保存乾電池」が同梱されており、購入時点で備えが完成します。

Q4. 家庭向けのメリットは？

A4. 家族のスマホやタブレットを同時に充電可能。

BP-838は乾電池とケーブル付きなので、防災バッグにそのまま入れられます。

Q5. 法人や自治体の導入メリットは？

A5. 避難所備蓄や帰宅困難者対策に活用可能。

軽量で長期保存できるため、配布や管理が容易です。

