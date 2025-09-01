ATEEZ、過去ライブ含む全10作品を公開 Leminoプレミアムで配信
【モデルプレス＝2025/09/01】Leminoプレミアムでは、9月1日より8人組ボーイズグループ・ATEEZ（エイティーズ）の関連コンテンツを計10本配信。また、9月15日には「ATEEZ 2025 WORLD TOUR [IN YOUR FANTASY] IN JAPAN」を生配信する。
◆ATEEZ、全10作品を配信
ATEEZによる過去のライブを含む、全10作品をLeminoプレミアムにて順次見放題配信。公開にあわせ、特設公式ページも開設された。
■9月1日（月）15時 配信開始（予定）
・ATEEZ SPECIAL『LOOK BACK on 5YEARS』＃1・＃2
2019年の日本デビューから2024年の5年の軌跡をメンバーインタビュー＆過去映像とともにプレイバック。熱い想いや感動のエピソードなどを届ける。
・ATEEZ 2022 WORLD TOUR [THE FELLOWSHIP : BEGINNING OF THE END] in JAPAN 配信
韓国だけでなく、海外での評価も著しい8人組ボーイズグループ、ATEEZ。ワールドツアーの一環でついに実現となった日本での初単独公演から最終日のステージを届ける。
■9月15日（月）15時 配信開始（予定）
・ATEEZ 2025 WORLD TOUR [IN YOUR FANTASY] IN JAPAN 生配信
9月15日（月）にさいたまスーパーアリーナにて開催される公演の模様を、生配信で届ける。
■9月16日（火）12時 配信開始（予定）
・ATEEZ 2024 FANMEETING IN JAPAN 配信
グローバルな人気のもと活躍の場をますます広げているATEEZ。彼らが開催した日本初のファンミーティングの中から東京公演2日目の模様を配信。
・ATEEZ WORLD TOUR [THE FELLOWSHIP : BREAK THE WALL] IN CHIBA 配信
上昇が止まらないワールドワイド・パフォーマンス・グループATEEZ。2022年10月からスタートしたワールドツアーの中から日本・幕張メッセでのライブを届ける。
■10月10日（金）12時 配信開始（予定）
・ATEEZ WORLD TOUR [THE FELLOWSHIP : BREAK THE WALL] ANCHOR IN JAPAN 配信
世界を席巻するATEEZ！ファンの熱い声援に応えた、ワールドツアーの日本アンコール公演から、ツアーファイナルの模様を配信。
・2024 ATEEZ WORLD TOUR [TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER] IN JAPAN
世界で活躍する韓国8人組ボーイズグループ、ATEEZ。2024年のワールドツアーから、さいたまスーパーアリーナでの日本公演を届ける。
・ATEEZ SUMMER SONIC 2024 special edition 配信
SUMMER SONIC 2024でマリンステージを飾ったATEEZ。彼らのパフォーマンスを全曲配信する。
■11月1日（土）12時 配信開始（予定）
・ATEEZ スペシャル！春の大運動会 配信
ATEEZのメンバーが2チームに分かれて対決。歌とダンスだけにとどまらない彼らの魅力を愛嬌たっぷりの大運動会を届ける。
・ATEEZ 2022 WORLD TOUR in JAPAN WOWOW BEHIND THE SCENE 配信
日本での単独アリーナツアーを開催したATEEZ。この公演を控えた彼らへのインタビューやバックステージなど、さまざまなメンバーの姿を届ける見ごたえたっぷりな特別映像を放送。
