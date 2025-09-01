余ったバナナが激変！材料1つで絶品スイーツ完成

バナナが真っ黒になってしまった…そんなことはありませんか？ バナナの消費に困ったときにおすすめの簡単救済レシピをご紹介します。

▼まるでお店の味◎バナナのキャラメリゼ

バナナを加熱したスイーツ。バターと香ばしいカラメルが相まって絶品です。



▼レンジで手軽に◎みたらしバナナ

電子レンジで手軽に作れる一品。甘じょっぱいみたらし味がたまりません。



▼おうちで作れる◎バナナチップス

薄く切ったバナナを低温オーブンでじっくり焼いたチップス。やさしい甘さがあとを引く一品です。







バナナが余ったらぜひ作ってみたくなるレシピばかりですね。フライパンでキャラメリゼしたバナナはちょっと贅沢な一品に大変身。バナナチップスは自然な甘さなので、お子さんのおやつにもぴったりです。

画像提供：Adobe Stock

執筆：早藤千紘

管理栄養士、食学士、野菜ソムリエ。 大手企業の社員食堂栄養士、有名クッキングスクールの講師、食学士としてセミナー講師などを経験。現在は自身の子育てをメインに、管理栄養士の資格を活かして、食事と健康・美容の大切な繋がりや、子どもへの食育の大切さを多くの方に知っていただけるよう活動中。