お笑いコンビ「キングコング」の梶原雄太さんの長女で、モデルの梶原叶渚（かじわら かんな）さんが自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開しました。



【写真を見る】【キンコン梶原の長女・梶原叶渚】 「ヘアアレしてみたけど写真1枚しか撮ってなかった」 編み込みヘア姿を公開 韓国ファッションへの愛着も明かす





梶原さんは、ヘアアレンジをした写真を公開。編み込みスタイルに白い髪飾りをあしらった柔らかな印象のヘアスタイルで、カメラに向かって微笑んでいます。グレー系の服装とマッチした清楚な雰囲気の写真に、「ヘアアレしてみたけど写真1枚しか撮ってなかった そういう日もあります」とコメントを添えています。

また別の投稿では、青いポロシャツを着用し、ピースサインをする姿も公開。「韓国で買ったこのお洋服お気に入りです」とのコメントから、韓国で購入したファッションアイテムへの愛着を伺わせます。







この投稿に、「ヘアアレ上手すぎる めっちゃ可愛い!!」「やり方教えて欲しい！！めっちゃ可愛い︎」「服も髪もめっちゃ似合ってる！！」「超似合ってる可愛い」「かんちゃんその服の系統めっちゃ似合うー」などのコメントが寄せられています。







梶原叶渚さんは、2024年8月1日に自身のインスタグラムを更新し、スターダストプロモーションに所属することを発表。その後、宣材写真が新しくなったことなど、近況をインスタグラムで報告。







2024年9月8日には「TGCありがとうございました」と、ハートと涙の絵文字で感極まる感謝を記し、「久しぶりに家族でランウェイすることが出来て､本当に嬉しかったですし､楽しかったです」と、梶原ファミリー7人揃ってＴＧＣへ登場したことへの感動を綴っていました。

【担当：芸能情報ステーション】