エミライは、取り扱うSilentPower製「LAN iPurifier PRO」において、製造上の品質に起因すると考えられる不具合が確認されたと発表。出荷済みの製品を対象に、無償交換対応を実施する。

交換の対象となるのは、日本国内の正規販売店にて販売されたSilentPower製「LAN iPurifier PRO」全て。不具合として、LEDインジケーターが点灯しない、オーディオ再生時に断続的な音切れが発生する、ネットワーク接続が瞬断する、または継続的に切断されるといった内容が確認されている。

メーカーの調査により、日本向けに出荷された製品に採用されていた光変換モジュールの一部に、品質上の問題があったことが原因とのこと。使用しているユーザーで、この不具合が発生している人、および不具合が発生していなくても品質に不安のあるユーザーを対象に、より信頼性の高い新型光変換モジュールを搭載した新品未開封品への無償交換を実施する。

また、今後国内向けに出荷する製品は、すべて新型光変換モジュールを搭載し、「安心してお買い求めいただける」という。新型光変換モジュールを搭載した製品のパッケージ裏面には、黒い丸型シールが貼付される。

交換申し込み受付期間は2025年12月31日まで。エミライの問い合わせフォームより申し込む。詳しい申し込み方法などは、エミライのページを参照のこと。