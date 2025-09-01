「20th Century」井ノ原快彦（49）が1日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にVTR出演。34年来の仲だという後輩アイドルと同じグループでデビューするかもと思っていたという過去を明かす場面があった。

この日のゲストは7月22日に「KinKi Kids」から改名した「DOMOTO」の堂本光一。番組では堂本の都市伝説の中から本当の話を当てるゲームを実施し、その都市伝説の目撃者としてVTRに登場したのが井ノ原だった。

井ノ原は事務所に入ったのは堂本の3年先輩にあたるが、同世代ということもあり、仕事で一緒になることが多かったという。

「ずっとSMAPのバック一緒にやってたり、SMAPの舞台を一緒に回ってたりしたところが、最初の思い出なんですけど」と明かし、「堂本光一、堂本剛、井ノ原の3人が同じ楽屋になったんですよ」と回顧した。

そこで井ノ原は「同じ楽屋だったっていうことが調子に乗ったんですよ」と言い、「3人組（でデビュー）もワンチャンあるみたいな」と3人でデビューする可能性もあったと思っていたと驚きの告白。

「それぐらい、3人で一緒にいる時間が長かったんで」と振り返り、「2人堂本だから、センター俺になっちゃうなって思ってました。センタータイプじゃないんだけどな、ぐらい思ってて」とぶっちゃけて笑ってみせた。