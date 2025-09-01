元大相撲の横綱・若乃花でタレントの花田虎上（54）が1日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。亡き父の花田満さん（元大関・貴ノ花）について語った。

24年4月に亡くなったライバルの曙太郎さんの話題から、司会の黒柳徹子が「お父さんの貴ノ花さんも早かったですね」と55歳で亡くなった満さんに触れると、花田は「私が今54なので。あと1年どうにか生きたいって気持ちがある」と話した。

さらに「亡くなる半年前は食事もできない状態で。それで私がお見舞い行くと下まで送ってくれるんですけど、下の1階の横にレストランがあって、食事ができないのでそこに立ってずっとレストランのメニューを見ている後ろ姿が今でも忘れられなくてですね」と回顧。「若いのにちょっと可哀想だなって思い出があります」と明かした。

「（年齢が）20違うんですけど最近思うのが、今54で、父が74で、どんな感じなのかなって。若いまま亡くなっているのでそのイメージしかないので、今だったら怖くなく、いろんなこと言えるのにって」と目を細め、「父は怖かったです。相撲は父に怒られないために頑張って勝っていた」と苦笑いで語っていた。