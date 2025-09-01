秋の深まりをゆったりと感じられる！たからやま醸造「たからやま 純米酒 秋のひとつ火」

たからやま醸造、四季の移ろいをテーマにしたシリーズ「岩室日本酒絵巻」の第三弾「たからやま 純米酒 秋のひとつ火」を、2025年9月2日(火)より蔵出しします。

たからやま醸造「たからやま 純米酒 秋のひとつ火」

原料米 ：新潟県産米

内容量・価格：720ml 1,980円(税込)／1,800ml 3,300円(税込)

販売開始日 ：2025年9月2日(火)

販売場所 ：全国の取扱店、たからやま醸造公式オンラインショップ

同日より、公式オンラインショップでも販売を開始します。

平安時代中期の随筆『枕草子』に「秋は夕暮れ」と綴られたように、秋は紅葉が山を染め、空は深く澄み、静かな冷気が漂う季節です。

「秋のひとつ火」は、一日の終わりに小さな火を囲むような、穏やかなひとときをイメージした一本。

盃を傾けながら、秋の深まりをゆったりと感じられます。

■四季シリーズ「岩室日本酒絵巻」について

岩室日本酒絵巻

「岩室日本酒絵巻」は、平安時代中期に書かれた随筆『枕草子』の冒頭に綴られた四季の美しさをテーマにした純米酒シリーズです。

地元・岩室の風景をラベルデザインに取り入れ、季節ごとに異なる味わいと情景をお届けします。

第一弾は「春の陽に」、第二弾は「夏の花火」、そして第三弾となる今回は「秋のひとつ火」。

もえるような紅葉が山を染め、空は深く、風は静かに冷たくなる――そんな秋の夕暮れをイメージし、ひと夏熟成させることで米の旨みをふくらませ、馥郁たる味わいに仕上げました。

一日の終わり、小さな火を囲んで座るような情景を思い浮かべながら、秋の深まりとともに楽しめます。

また、冬にはシリーズを締めくくる第四弾を予定しています。

■商品概要

ひとつ火 イメージ2

