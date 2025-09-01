東映の公式サイトが1日に更新され、スーパー戦隊シリーズ最新作のテレビ朝日「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」（日曜前9・30）でレンジャーの中心的存在レッド「ゴジュウウルフ」のスーツアクターが変更となることが発表された。担当している浅井宏輔の持病の悪化のため。

東映公式サイトで「現在「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」にてゴジュウウルフ役のアクターをご担当いただいている浅井宏輔さんにつきまして、ご本人のご持病の悪化により、万全な状態で、長期的に役を続けることが困難な状況となりました」と方向。

そして「ご本人および所属事務所と協議を重ねた結果、ご本人のご意向もあり、誠に残念ながら9月7日（日）放送の第29話より、ゴジュウウルフ役のアクターを交代する運びとなりましたことをご報告いたします」と伝えた。

「番組放送中での決断となり、大変心苦しくはありますが、これまでの半年間の浅井さんの仕事は素晴らしいものでした。改めてこの場をお借りして深く感謝を申し上げます」と浅井に感謝した。

なお、第29話以降のゴジュウウルフ役は伊藤茂騎が務めるとし「改めまして皆様には、突然のご報告となってしまったこと、また多大なご心配をおかけしてしまうことを、重ね重ねお詫び申し上げます。今後とも、皆様に良い番組をお届けできるよう、より一層努めてまいりますので何卒変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます」と呼びかけた。