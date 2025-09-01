本拠地ダイヤモンドバックス戦

米大リーグのドジャースは8月31日（日本時間9月1日）、本拠地ダイヤモンドバックス戦に5-4で勝利し、連敗を2でストップした。4-4と同点の9回に代打、ウィル・スミス捕手が劇的なサヨナラ17号ソロ。打った瞬間確信の打球が、珍しい光景を生み出していた。

お手上げだった。4-4で迎えた9回裏。ドジャースは先頭の8番・ラッシングのところでスミスを代打に送った。救援右腕カーティスの2球目をフルスイング。左中間に高々と打球が舞い上がると、左翼手のグリエルJr.は早々に追うことを止め、振り返ることなくベンチに向かってジョギングし始めた。

着弾前に相手が諦めた劇的な17号サヨナラ弾。ドジャース公式Xが投稿した映像には「打った瞬間にダイヤモンドバックスの選手がダグアウトに向かって歩き始めての笑う」「このバットフリップ、外野手は追おうともしない」といった米ファンのコメントの他、日本のファンからも「DBの守り手さん 着弾確認せずにベンチに向かってましたね」と“異変”に注目する声があがっていた。



（THE ANSWER編集部）